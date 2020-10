'Google komt in maart met nieuw toptoestel'

Google heeft een andere weg genomen dan verwacht met de Pixel 5. Het lijkt er echter wel op dat we volgend jaar weer een flink krachtigere Pixel-smartphone te zien krijgen, en dat al in maart.

et viel veel mensen op dat Google dit jaar geen high-end toestel lanceerde. De Pixel 5 is de nieuwste frontrunner van Google en hoewel de specificaties niet tegenvallen, zijn ze niet van het hoogste niveau. Dat zie je ook terug in de prijs, maar toch mist er iets. Die boodschap heeft Google schijnbaar begrepen en het lijkt erop dat het volgende toestel van de zoekgigant wel voorzien wordt van flitsende specificaties.

De bekende lekker Max Weinbach komt met het bericht dat Google bezig zou zijn met een high-end smartphone om in maart van 2021 te presenteren. Doorgaans is de informatie van deze lekker betrouwbaar, maar nu is hij er zelf ook niet helemaal zeker van. De geruchten geven aan dat de Pixel 6, als het toestel zo gaat heten, zal worden voorzien van een Snapdragon 875-chipset. Deze is nog niet officiel aangekondigd door Qualcomm maar zal hoogstwaarschijnlijk gaan draaien in het gros van de premium toestellen in 2021.

Pixel 6

Andere verwachtingen zijn dat de volgende Pixel wordt voorzien van meer werk- en opslaggeheugen, al zal dat nog steeds niet uitbreidbaar worden. De Pixel 5, die net een maandje geleden is onthuld, beschikt over een 90Hz-beeldscherm terwijl de concurrentie al met 120Hz of zelfs 144Hz bezig is. Het zou ook kunnen dat de Pixel 6 meer de lijn doorzet van de huidige Pixel 5 en dat het toptoestel waar het hier overgaat een aparte lijn krijgt.

