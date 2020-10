Opsteker Huawei; eigen chips weer in productie

Huawei CEO Richard Yu hield laatst tijdens de presentatie van de Huawei Mate 40-serie nog een hartstochtelijk betoog om aan te geven dat het bedrijf onjuist bejegend werd door de Amerikaanse overheid. Misschien heeft zijn verhaal de harten open doen gaan in de Amerikaanse overheid, of misschien was er iets anders aan de hand, want Huawei mag weer. Dan bedoelen we niet dat de smartphones van Huawei weer met Google-diensten mogen gaan draaien, en ook niet dat de 5G-apparatuur van Huawei weer in productie kan.

Wat we wel bedoelen is dat Huawei weer aan de slag kan met haar eigen chips. De VS staat toe dat Huawei weer aan de slag mag met de productie van haar Kirin-chips. Bedrijven mogen namelijk weer onderdelen aan de Chinses fabrikant verkopen, zolang ze niet gebruikt worden voor 5G-netwerkapparatuur. Dat wil dus zeggen dat ze wel chips mogen maken die verbinding kunnen maken met bestaande 5G-netwerken, maar dat Huawei geen appartuur ermee mag maken die een 5G-signaal uitzend.

Meer dan 9000

De nieuwe Kirin 9000-chipset in de Mate 40-serie kan dus in volle productie gaan en ook de volgende Kirin-chips kunnen worden gemaakt. De nood was inmiddels hoog bij Huawei omdat er steeds minder kanalen overbleven waardoor de fabrikant chips kon inkopen. Ook de aankoop van schermen kan weer hervat worden, naar verwachting gaat de samenwerking met Samsung hiervoor verder. Alleen de software moet Huawei nog even zelf rooien, al is het bedrijf daar flinke stappen in aan het zetten.

(via)