Livestreamen via Instagram kan nu tot 4 uur lang

Livestreamen is niets nieuws in 2020, maar tot voor kort werd je door sommige diensten nog wat meer gestremd in je stream-gedrag. YouTube laat bijvoorbeeld pas een livestream rechtstreeks vanaf je smartphone toe wanneer je kanaal minstens duizend volgers heeft. Instagram stelt niet zulke eisen. Via Instagram mag je streamen wanneer je wil zolang je nooit de gebruiksovereenkomst ovetreden hebt. Instagram remt je stream-gedrag echter nog wel tot maximaal een uur per keer dat je streamt.

Dat gaat de dienst flink omhoog gooien. Je kunt nog steeds niet klokje rond streamen, maar wel wordt het mogelijk om vier uur lang te livestreamen vanaf je mobiel. We raden overigens vast aan om daarvoor een powerbank in huis te halen als je niet vanuit één vast stekkie wil streamen, het zal namelijk wel wat van je accu vragen. Volgens Instagram zelf wordt de duur van een livestream vooral verlengd om meer gemakken tegemoet te kunnen komen tijdens de coronatijd. Als voorbeeld noemt Instagram de mogelijkheid voor personal trainers om langere lessen te geven via Instagram.

Langer live, langer terugkijken

Ook zorgt Instagram ervoor dat je langer gebruik zult kunnen maken van je gestreamde materiaal. In het Live Archive kunnen livestreams tot 30 dagen nadat ze zijn uitgezonden worden teruggevonden. Zo kun je nog kiezen om bepaalde streams te downloaden om deze bijvoorbeeld ook via YouTube nog te uploaden. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer we de update kunnen verwachten, maar de verwachting is dat dit wordt toegevoegd in de eerstvolgende update.

