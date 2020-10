'Samsung Galaxy S21 krijgt dezelfde behandeling als de iPhone 12'

Dat lees je goed. Het lijkt erop dat Apple weer eens een stap heeft gezet die gevolgd zal worden door een Android-fabrikant. Hoewel de besturingssystemen steeds dichter bij elkaar komen te liggen houden de overeenkomsten daar niet op. Toen Apple de hoofdtelefoonaansluiting weghaalde werd het bedrijf er nog om uitgelachen. Inmiddels is het bst lastig om een smartphone te vinden met een hoofdtelefoonaansluiting boven de 400 euro. Toch lijken Android-fabrikanten weer in de voetsporen van Apple te gaan treden, Samsung zou voorop lopen.

Apple besloot om in de doos van de iPhone 12-serie geen oplader mee te leveren en ook geen oortjes om muziek te luisteren via de Lightning-poort. De redenering van Apple was dat veruit de meesten die het toestel zouden aanschaffen al over een oplader en een set oortjes, of bluetooth oortjes, zouden beschikken. Apple zou volgens eigen zeggen niet meer willen bijdragen aan de gigantische hoop e-waste die jaarlijks groter wordt. Gek genoeg deed Apple wel een usb-c-naar-Lightning kabel in de doos waar je alleen iets aan hebt wanneer je een toestel uit de iPhone 11-serie hebt gekocht. Dat zijn niet de mensen waarvan wordt verwacht dat zij nu over zullen stappen naar de iPhone 12.

Ook Samsung draadloos in de doos

Samsung zou hierin dezelfde stap gaan zetten als Apple. De Samsung Galaxy S21-toestellen, waarvan we in januari de presentatie verwachten, zouden zonder oplader en oortjes geleverd worden. Alleen in Frankrijk zal dat nog wel moeten. De verwachting is verder dat er meer fabrikanten zullen volgen. Een losse oplader zal dan beschikbaar komen als bundeldeal of los in de webshop. Inmiddels zijn er haast geen smartphones meer die opgeladen worden via een micro-usbaansluiting, dus binnenkort kun je vooruit met iedere usb-c-lader die er is. Al wordt het nog wel even afwachten hoe het dan met snelladen zit.

