OnePlus kondigt nieuwe Nord-toestellen aan; N10 5G, N100

OnePlus is dit jaar niet te stoppen. Waar er doorgaans 3 á 4 smartphones per jaar worden aangekondigd pakt OnePlus dit jaar uit. We zijn oktober nog niet uit en OnePlus heeft zojuist haar vijfde en zesde smartphones van 2020 aangekondigd. De twee nieuwste devices in OnePlus' portfolie zijn nieuwe telgen in de Nord-lijn. De namen zijn gecompliceerder dan we van OnePlus gewend zijn, maar nog lang niet zo verwarrend als sommige concurrenten het maken.

De OnePlus Nord N10 5G en de OnePlus N100 brengen, net als de eerder dit jaar uitgebrachte OnePlus Nord, de OnePlus-ervaring naar een zachter prijspunt. Hoewel de OnePlus Nord al relatief voordelig was gaan deze twee nieuwe toestellen daar nog een stukje onder zitten. We zullen eerst eens een kijkje nemen naar de specificaties van de beide toestellen voordat we het over de prijs gaan hebben.

OnePlus Nord review - De OnePlus Nord is een extraatje van het bedrijf dit jaar. Doorgaans presenteert de fabrikant tweemaal per jaar haar toestellen, maar 2020 had een bonus nodig. We zijn aan de slag gegaan met de OnePlus Nord, een voordeliger maar 100% OnePlus-smartphone.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus Nord N10 5G

6,49 inch Full HD+ 90Hz-beeldscherm

Snapdragon 690-chipset met 5G-modem

64-megapixelhoofdcamera en een boel lenzen ter ondersteuning

4300 mAh accucapaciteit

Android 10, met OxygenOS 10.5

Belangrijkste specificaties van de OnePlus Nord N100

6,52 inch FHD+-beeldscherm

Snapdragon 460-chipset

13-megapixelhoofdcamera, ondersteund door andere camera's

5000 mAh accucapaciteit

Android 10, met OxygenOS 10.5

Prijs en beschikbaarheid

De lijstjes met specificaties hoerboven zien er leuk uit, en redelijk verschillend, maar we kunnen nog niets over deze specificaties zeggen zonder dat we weten wat de toestellen kosten. De OnePlus Nord N100 komt met een heel prettig prijsje op de mark van 199 euro. De N100 komt alleen in het mat zwart met 64GB opslaggeheugen, dat dit keer wel uit te breiden is. De N10 5G mag iets meer gaan kosten. Het toestel met 128GB opslaggeheugen, dat uitgebreid kan worden, en glimmend zwarte behuizing krijgt een adviesprijs van 349 euro. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de toestellen naar de Benelux komen.