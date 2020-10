'iPhone 12 accu loopt 20% sneller leeg op 5G'

Apple's nieuwe iPhones zien er retestrak uit en de camera is weer een stap beter dan deze al was. Toch is het niet zo dat het alleen maar rozengeur en maneschijn is met de nieuwe toestellen.

Na de release van een nieuwe telefoon komen de toestellen al gauw bij de consument terecht. Tegelijkertijd komen de toestellen ook terecht bij youtubers, influencers en testers. Dat is niet anders gegaan bij de lancering van de iPhone 12. Apple zorgt er meestal voor dat er vanaf de presentatie ook telefoons beschikbaar zijn en nu de iPhones bij consumenten terecht zijn gekomen zijn ook de eerste testen al naar buiten gekomen. Van een test door Tom's Guide zijn de resultaten ook al bekend.

De nieuwe iPhone 12-serie bestaat uit vier toestellen en ze zijn allevier uitgerust met een 5G-modem. Daarmee zijn de toestellen klaar voor de toekomst. Al blijkt uit de test in kwestie dat de accuduur van de nieuwe iPhones niet zo geweldig is als gehoopt. Hoewel we zo alle testresultaten op kunnen pennen, houden we het liever op de belangrijkste conclusie. Uit de test bleek namelijk dat de accu's van de nieuwe iPhones het 20% minder lang volhouden wanneer ze met een 5G-netwerk verbonden zijn dan wanneer ze via een 4G-netwerk opereren.

Accuduur is leven

Je kunt je telefoon natuurlijk alleen gebruiken wanneer de accu het volhoudt en het is wel jammer als dat minder lang doorgaat bij een snelle internetverbinding. Hoewel de 5G accuduur minder lang is dan de 4G accuduur kan het toestel nog steeds een tijdje mee. Het lijkt erop dat je het een dag goed volhoudt met de iPhone 12, al is het nog niet zo dat je makkelijk de twee dagen haalt zoals bij sommige Android-smartphones wel het geval is. In sommige gevallen lijkt het er zelfs op dat de iPhone 11-serie het wat langer volhoudt.