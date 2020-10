Huawei lanceert nieuwe Huawei Mate 40-series

Huawei brengt jaarlijks twee toestellijnen uit in het allerhoogste segment. Eerder dit jaar werd de Huawei P40-serie gepresenteerd en nu is het dus de tijd voor de Mate 40-serie. De hoofdmoot van de reeks is de Mate 40 Pro, daar zullen we het in dit artikel over hebben. Voorafgaand aan de lancering is er weinig uitgelekt over het toestel maar nu het toestel op het podium is verschenen weten we nagenoeg alles over het toestel. Hieronder zetten we vast de belangrijkste specificaties op een rijtje.

Belangrijkste specificaties van de Huawei Mate 40 Pro

90Hz 6,76 inch oled-display met 2772 bij 1344 pixels

Kirin 9000-chipset met ingebouwd 5G-modem

Draait op HMS zonder Google Play store

Ruime accu, draadloos oplaadbaar

50MP-groothoekcamera, 20MP-ultragroothoeklens, 12MP-telefotolens en nog meer

De Huawei Mate 40 Pro is voorzien van prettige specifiacties zoals een snele processor en een scherm met 90Hz verversingssnelheid. Huawei geeft zelf aan voor 90Hz te zijn gegaan omdat 120Hz teveel aan de accuduur afdeed. Het scherm van de Mate 30 Pro was al om het toestel heen gevouwen en bij de Mate 40 Pro krult het scherm om het toestel met 88 graden. Wel heeft Huawei er dit keer voor gekozen om fysieke toetsen terug te brengen aan de zijkant.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Mate-toestellen zijn nooit goedkoop geweest, dat komt doordat ze de hoogste prestaties leveren en alles bieden wat Huawei op het moment van lancering in een smartphone kan proppen. De toestellen komen in het zwart, zilver en een soort opale kleur voor de glimmende versies en ook komen er een groene en een gele variant met een achterkant voorzien van veganistisch leer. De Mate 40 Pro met 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen gaat in Nederland een prijs krijgen van 1199 euro.