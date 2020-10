'OnePlus 9 komt vroeg in 2021'

Als je de OnePlus 8T wel ziet zitten, maar liever nog net iets meer in je nieuwe smartphone wil hebben, hoef je misschien niet zo lang te wachten als eerder gedacht. Het lijkt er namelijk op dat OnePlus haar eerste toestel in 2021 wat eerder gaat presenteren.

OnePlus presenteert niet al teveel smartphones per jaar, de afgelopen jaren heeft het bedrijf er steeds 4 per jaar op de markt gebracht. Volgend jaar zou daar misschien verandering in kunnen komen. Dat lijkt een nieuw gerucht althans aan te geven. Meestal presenteert OnePlus haar devices in het voorjaar in mei, al werd daar dit jaar ook van afgeweken met de lancering van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro in april. De OnePlus 8T verscheen wel op de vooraf verwachtte datum.

De eerdere release van de toestellen kan meerdere oorzaken hebben. De eerste mogelijkheid hebben wel al genoemd; het bedrijf wil meer toestellen aankondigen en daarvoor de ruimte tussen toestellen vergroten. Een andere mogelijkheid is echter het aangaan van de strijd met concurrent Samsung. Samsung kondigt doorgaans haar S-serie aan in februari maar geruchten lijken aan te geven dat de Galaxy S21, of S30, al in januari verschijnt. Door dichter op deze datum te gaan zitten met de OnePlus 9 zou het bedrijf wat meer van Samsungs verkoopcijfers af proberen te snoepen.

Strijd in 2021

Er vanuitgaande dat de lancering van de OnePlus 9T wel weer in oktober plaats zal vinden in 2021 zou de Oneplus 9 langer de tijd krijgen om als kampioen van OnePlus te shinen. Ook zou het verschil tussen de OnePlus 9 en de OnePlus 9T groter kunnen worden waardoor het meer als een grote stap vooruit voelt. We zullen de berichten in de gaten blijven houden en erover schrijven wanneer er nieuws is.

