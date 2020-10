Samsung vraagt patent aan voor uitneembaar scherm

Samsung is voorlopig nog niet klaar met het flexibele smartphonescherm. Nu het idee van een opvouwbaar toestel ons al niet meer vreemd is, lijkt Samsung zich met een nieuwe toepassing van deze schermtechnologie bezig te houden.

Samsung gaat steeds verder met de ontwikkeling van bijzondere smartphones. Na het uitbrengen van verschillende opvouwbare smartphones gaat het Zuid-Koreaanse bedrijf verder met deze ontwikkeling. Een volgende versie zou er nog een stukje innovatie bijkrijgen. het scherm zou namelijk uit de behuizing kunnen. Voor de duidelijkheid, het is niet Samsungs bedoeling om onderhoud aan de smartphone makkelijker te maken, maar de ontwikkeling zou erop gericht zijn om de multimedia-ervaring te verbeteren.

Smartphones krijgen steeds minder randen om de schermen heen en daardoor blijft er steeds minder ruimte over om luidsprekers op het toestel kwijt te kunnen. Dat het scherm relatief meer ruimte inneemt is best prettig, dan hoeft een toestel niet zo groot te zijn om toch een fijne kijkervaring te bieden. Het nadeel daarvan is echter dat het geluid bij muziek of mediacontent er niet beter op wordt. 10 jaar geleden hadden smartphones nog hele geluidsinstallaties aan boord maar tegenwoordig zijn het dunne speakertjes waar niet altijd even mooi geluid uitkomt.

Media-forward

Samsung zou het scherm van de volgende vouwbare smartphones zo willen ontwerpen dat het een klein beetje uit de behuizing komt te zitten. Het doel hiervan is om stevigere mediaspeakers te laten verschijnen zodat je zonder al teveel moeite toch een stevig geluid uit je toestel kunt halen. Het hoeft overigens niet per se om een opvouwbare smartphone te gaan, maar het scherm zal hoe dan ook moeten buigen om deze techniek te ondersteunen.

