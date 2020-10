Xiaomi komt met 80W draadloos laden

OnePlus heeft vorige week de OnePlus 8T gepresenteerd, voorzien van 65W snelladen via de kabel. Om dit te bereiken heeft OnePlus de accu in twee losse units opgedeeld zodat de accu niet oververhit raakt. Xiaomi komt nu met een draadloze snellader die een vermogen krijgt van 80W. Dat is behoorlijk veel power, al helemaal voor een draadloze ladr. De vraag is dan ook of de toestellen die er gebruik van gaan maken voorzien worden van vier losse accu's of zelfs nog meer. Xiaomi heeft in ieder geval zin in snelheid.

Xiaomi pakt voor de opslagcapaciteit van een accu een gemiddelde van 4000 mAh. Een 4000 mAh accu zou volgens Xiaomi na ongeveer 19 minuten helemaal vol moeten zitten. Na 8 minuten zou de smartphone dan al op 50% zitten, met 10% na één minuut. Voor nu is het nog een concept uitvoering en geen product dat in massaproductie is genomen, maar het geeft wel aan dat Xiaomi serieus is wanneer het op opladen aankomt. Eerder dit jaar kwam Xiaomi ook al met 120W bekabeld opladen.

Even wachten

Het is dus nog even afwachten hoelang Xiaomi nodig heeft oim de oplader af te werken en het is ook nog niet duidelijk wanneer er smartphones op de markt zullen komen die van deze snelheden gebruik kunnen maken. In China komen de toestellen van Xiaomi allemaal op de markt, in Europa moeten we soms wat langer op de toestellen wachten, maar we houden ze in de gaten. Hopelijk komen de supersnelladende smartphones snel richting de Benelux.

