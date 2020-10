'Toch oortjes in doos iPhone 12'

Apple heeft deze week haar nieuwe iPhones aangekondigd. Er werden vier toestellen gelanceerd in de iPhone 12-serie, namelijk de iPhone 12, de iPhone 12 Pro, de iPhone 12 Pro Max en tot slot de kleinste van het gezelschap, de iPhone 12 Mini. Hoewel het al opvallend is dat Apple vier toestellen presenteerde, was er meer aandacht voor wat Apple niet leverde. De gehele iPhone 12-serie krijgt, zoals de geruchten aangaven, geen oplader in de doos en ook geen setje oortjes. Of toch?

Hoewel we het in Nederland toch echt zonder adapter en oortjes moeten doen, zouden we richting het zuiden kunnen rijden om er alsnog mee aan de slag te gaan. Hoewel het reisadvies op dieprood staat, lijkt het erop dat de Franse iPhones wél worden voorzien van bekabelde oorluidsprekers. De Franse wetgeving bepaalt dat consumenten bij een nieuwe smartphone in dit geval, ook een 'handsfreekit' moeten krijgen. Dat zou betekenen dat Apple ofwel een nieuwe doos moet leveren aan Franse shops met daarin ruimte voor oortjes, of los een setje oortjes erbij moet leveren. Dat zou echter alleen het geval zijn wanneer de consument daarom vraagt,

Kabelcontroverse

Naast het verdwijnen van de oortjes heeft Apple ook geen oplaadadapter meegeleverd, maar wel een kabel. Deze kabel is echter geen 'traditionele usb-A naar Lightning kabel, maar een usb-C naar Lightning kabel. Deze kabel kun je dus niet gebruiken met de oplader die je al hebt en dan zul je toch nog een andere oplader moeten aanschaffen. Apple heeft aangegeven de accessoires weg te laten uit milieu-overwegingen, maar de kabelkeuze doet dan weer wat anders vermoeden. Het lijkt erop dat Apple consumenten wil aansporen om de draadloze, magnetische opladers aan te schaffen.

(via)