OnePlus lanceert 8T, vol met specs

OnePlus heeft zojuist haar nieuwe device aangekondigd. De OnePlus 8T is een volledig uitgedoste smartphone met Android 11. Als je er graag meer over te weten komt, kijk dan hieronder!

OnePlus doet het dit jaar een beetje anders dan we eerder van het bedrijf hebben mee mogen maken. Dat is ook niet zo gek, het is ook een ander jaar dan anders. Waar OnePlus vanaf de OnePlus 7 de toestellen als duo op de markt bracht, blijft bij deze lancering alle aandacht op één toestel gericht. De OnePlus 8T is zojuist helemaal solo op het podium verschenen. Wel lijkt het er vooralsnog op dat OnePlus dit jaar 4 smartphones lanceert, maar het jaar is nog niet af.

De OnePlus 8T is verschenen zonder Pro-variant ernaast. Dat heeft OnePlus volgens eigen zeggen gedaan omdat er simpelweg te weinig nieuwe innovatie is bijgekomen dit halfjaar om een Pro-toestel te lanceren. Dat wil echter niet zeggen dat de OnePlus 8T een nietsnut is. De OnePlus 8T vormt een samensmelting van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro van eerder dit jaar. We zullen de specificaties eens op een rijtje zetten, dan wordt meteen duidelijk waar we het over hebben.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus 8T

6,55 inch Full HD+-resolutie met 120Hz verversingssnelheid

Snapdragon 865-chipset met ingebouwd 5G-modem

Android 11, met OxygenOS 11

46-, 16-, 5- en 2-megapixelcamera's achterop, 32-megapixelcamera

4500 mAh accucapaciteit

Prijs en beschikbaarheid

OnePlus zet de gekke trend door dat sommige kleuren in meerdere opslagvarianten beschikbaar zijn, maar niet allemaal. De OnePlus 8T is verkrijgbaar in een variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen voor een prijskaartje van 599 euro. Deze versie is te verkrijgen in Aquamarine Green en Lunuar Silver. Verder is er ook nog een variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen, deze is alleen te verkrijgen in de Aquamarine Green variant.