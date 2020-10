Apple iPhone 12 lancering; om deze toestellen gaat het

Nieuwe iPhone 12 modellen op een rijtje

Apple introduceerde tijdens haar laatste event vier nieuwe smartphones, allen onderdeel van de iPhone 12 productserie. Ten opzichte van de iPhone 11 zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Dit artikel vertelt je per model meer over deze verbeteringen en de voordelen die ze je bieden als gebruiker. Overweeg jij de iPhone 12 te kopen? De diversiteit aan modellen maakt dat je in deze productserie zeer waarschijnlijk een model vindt, die op jouw wensen aansluit.

#1: het basismodel van de iPhone 12

Het basismodel van de iPhone 12 lijkt in grote lijnen op zijn voorganger uit 2019. Opnieuw heeft het toestel een formaat van 6.1 inch. Opvallend aan de nieuwe iPhone 12 modellen is dat deze zijn uitgevoerd met een vlakke zijkant. Daar waar modellen uit de laatste paar jaar vaak een bolle zijkant hadden! De vlakke zijkant geeft het toestel een strakke en moderne uitstraling. Een belangrijke verbetering in de iPhone 12 is de Bionic A14-chipset. Deze chipset is energiezuiniger en beschikt net als vorige generaties over een neural engine. Dit maakt het voor apps mogelijk om kunstmatige intelligentie toe te passen.

#2: iPhone 12 Mini

Naast het basismodel is ook de iPhone 12 Mini scherp geprijsd. Dit model is opvallend compact, met een formaat van 5.4 inch. Het maakt het toestel qua formaat vergelijkbaar met de iPhone 5s van een tijdje terug. Ook de iPhone 12 Mini beschikt over de verbeterde processor. Opvallend aan alle modellen van de iPhone 12 is het feit, dat de batterijcapaciteit verlaagd is naar 2815 mAh. Vaker opladen hoef je het toestel zeer waarschijnlijk niet, doordat de chipset zuiniger werkt.

#3: iPhone 12 Pro

Ook in de iPhone 12 productserie vinden we twee Pro-modellen, waarvan de iPhone 12 Pro de goedkoopste en kleinste is. Het model heeft net als het basismodel een formaat van 6.1 inch. Ten opzichte van het basismodel en de iPhone 12 Mini biedt de iPhone 12 Pro het voordeel dat deze is uitgevoerd met een LiDAR-sensor. Deze extra dieptesensor maakt de toepassing van AR-elementen nog realistischer.

#4: iPhone 12 Pro Max

Op zoek naar het beste toestel uit de iPhone 12 productserie? Kies in dat geval voor de iPhone 12 Pro Max. Deze telefoon is het grootst, met een formaat van 6.7 inch. Niet eerder bracht Apple een telefoon van dit formaat uit! Ideaal voor het kijken van films en series op je smartphone. Ook de zeer hoge resolutie van het scherm van dit toestel draagt bij aan het kijkcomfort. Waar de iPhone 12 Pro een resolutie van 2532 bij 1170 pixels heeft, heeft de iPhone 12 Pro Max een resolutie van maar liefst 2778 bij 1284 pixels. Net als de iPhone 12 Pro, is ook deze -Pro Max uitgevoerd met de LiDAR-sensor.

