Medeoprichter OnePlus stapt uit bedrijf

Een drukke week voor OnePlus is aangebroken. Dat zou het al worden door de presentatie van de OnePlus 8T, maar daar is nu ook het vermoedde afscheid van Carl Pei bijgekomen.

OnePlus staat op het punt om een nieuw toestel te gaan presenteren, maar toch zal er deze week ook ander nieuws aanspraak maken op de spotlight. Geruchten doen momenteel de rondte dat één van de twee oprichters van OnePlus uit het bedrijf is gestapt. De split in het bedrijf komt als donderslag bij heldere hemel en kort voordat het bedrijf opnieuw met een toestel naar buiten treedt. Samen met Pete Lau richtte Carl Pei 7 jaar geleden OnePlus op als ondergroep van fabrikant Oppo, inmiddels is het bedrijf stevig gegroeid en kennen we in Nederland OnePlus beter dan Oppo.

Op dit moment lijkt het erop dat Carl Pei uit het bedrijf is gestapt na een interne machtsstrijd. Deze zou al langer gaande zijn maar nu tot een apotheose zijn gekomen Carl Pei was veelal het gezicht van het bedrijf en hij verscheen vaak in interviews en ook productpresentaties nam hij voor zijn rekening. Het vermoden is nu da Pei aan de slag wil met zijn eigen bedrijf en dat Pete Lau bovenaan blijft staan bij OnePlus. Of het nieuwe bedrijf van Pei ook aan de slag gaat met smartphoneproductie is niet duidelijk.

OnePlus 8T

Het vertrek van Pei valt op een beetje een gek moment. Het nieuws komt in ieder geval naar buiten twee dagen voordat OnePlus haar nieuwe OnePlus 8T gaat presenteren. Eerder was Pei het hoofd over de OnePlus Nord maar inmiddels zou Emily Dai al die verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. OnePlus heeft officieel nog geen bericht naar buiten gebracht, maar dat wordt voor de presentatie nog wel verwacht.

