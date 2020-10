WhatsApp-fraude sterk toegenomen

Pas op je portemonnee, ook digitaal. Criminelen slaan steeds vaker hun slag via social media zoals WhatsApp. Deze vorm van fraude is gigantisch toegenomen dit jaar.

In 2020 zitten we veel thuis en verloopt steeds meer contact via chatapps zoals WhatsApp. De immens populaire app maakt communiceren met anderen erg gemakkelijk, van tekstberichten tot beeldbellen en nog veel meer. TochIs het niet alleen maar pret en plezier met WhatsApp. Voor de duidelijkheid, WhatsApp zelf is niet de schuldige partij in het volgende verhaal. De Fraudehelpdesk heeft dit jaar al bijna vier keer zo veel meldingen van WhatsApp-fraude ontvangen dan vorig jaar, en het jaar zit er nog niet op.

op 1 oktober waren er 9605 pogingen tot fraude gemeld, waarvan er in 1154 gevallen ook echt geld is buit gemaakt door WhatsApp-criminelen. In 242 gevallen wisten de boeven het hele WhatsApp-account buit te maken, waardoor er met een bestaand numer verder gefraudeerd kon worden. De 1154 fraude gevallen zouden samen een bedrag van 3,3 miljoen euro hebben opgeleverd voor criminelen. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer 2860 euro per diefstal.

Hoe gaat het in zijn werk?

In de berichten doen de boeven zich meestal voor als een vriend of familielid dat in plotselinge geldnood zit. De meest geraffineerde criminelen zoeken eerst contact met degene die ze willen imiteren om stemopnames te maken. Wanneer de gedupeerde het zogenaamd nieuwe telefoonnummer belt van het familielid krijgen ze dan ook hun stem te horen op band. Let goed op berichten van nieuwe contacten en maak dus niet zomaar geld over naar onbekende nummers.

