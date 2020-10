Nokia kondigt 8.3 5G aan met 4 camera's

De naam Nokia is bij iedereen bekend wanneer het om mobiele telefoons gaat. Het Finse bedrijf HMD Global brengt de toestellen uit en nu is het weer de beurt aan een nieuwe: de Nokia 8.3 5G.

Nokia kondigt sinds haar wederopstanding een aantal jaar geleden een flinke sloot aan smartphones aan. De toestellen krijgen een cijfer als naam en hoe hoger het cijfer, des te hoger de prestaties. Nu heeft Nokia de Nokia 8.3 aangekondigd met een vernieuwd ontwerp en extra technologie. Hieronder zetten we eerst even alle specificaties op een rijtje, zodat we weten waar we het over hebben.

Belangrijkste specificaties van de Nokia 8.3 5G

6,81 inch ips lcd-beeldscherm met een FHD+-resolutie

Snapdragon 765G-chipset, bijgestaan door 6GB werkgeheugen

64-, 12- en twee 2-megapixelcamera's. 24-megapixelselfiecamera

Android 10, onderdeel van het Android One-programma

4500 mAh accucapaciteit

Zoals je hierboven kunt zien heeft de Nokia 8.3 bijzonder veel te bieden. Wat de Nokia 8.3 vooral klaar maakt voor de toekomst is het ingebouwde 5G-modem. Daarmee kun je razendsnel mobiel internetten wanneer je provider en abonnement dat toelaten. 5G lanceert wat langzamer in Nederland dan in andere landen, maar bij sommige providers kun je er al mee aan de slag. Het supersnelle 5G moet nog in gebruik worden genomen, maar voorlopig kun je vast vooruit met een minder bezet netwerk.

Prijs en beschikbaarheid

We kunnen pas echt iets zeggen over het aanbod van de Nokia 8.3 5G als we er ook de prijs in meenemen. De Nokia 8.3 5G krijgt een adviesprijs mee van 579 euro en dat is best een nette prijs voor de hoeveelheid smartphone die je krijgt. Dat is de prijs voor 64GB opslaggeheugen en als je 128GB wil betaal je 649 euro. Het toestel komt beschikbaar in een donker blauwe kleur en het toestel is ook meteen verkrijgbaar.