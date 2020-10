'iPhone gaat nog twee jaar met notch door het leven'

We staan op het punt om erachter te komen hoe de volgende iPhones eruit gaan zien, gaan heten en wat Apple allemaal in de behuizing heeft weten te proppen. De geruchten blijven opstapelen terwijl we nog maar een kleine week hoeven te wachten tot de toestellen officieel gepresenteerd zullen worden. Op 13 oktober worden de toestellen vanaf 17u Nederlandse tijd aangekondigd via een livestream vanuit Cupertino.

Vanwege Apple's populariteit is er geen tekort aan lekkers en insiders om voor de geruchten rondom Apple's nieuwe devices te zorgen. Dit keer komen de nieuwe geruchten van de relatief betrouwbare en bekende lekker Ice Universe. Hij geeft aan dat Apple de notch gaat verkleinen bij de iPhone 12 ten opzichte van de iPhone 11. Dat is goed nieuws terwijl het ook betekent dat Apple nog niet zo ver is dat ze de notch helemaal weg kunnen, danwel willen, laten.

Nog niet van af

De klap op de vuurpijl uit de geruchten van Ice Universe is dat de notch niet alleen op de iPhone 12 zichtbaar blijft. Apple zou namelijk nog zeker twee jaar een notch op de iPhones houden. Pas daarna komt er misschien een iPhone met een volledig voorkantvullend scherm. Hoe de selfiecamera dan verwerkt wordt is nog niet duidelijk. Wellicht komt de camera achter het scherm te zitten, of misschien zou Apple ook voor het gat in het scherm kunnen kiezen.

(via)