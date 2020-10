Xiaomi Poco C3 aangekondigd, smartphone voor nog geen 90 euro

Eerst was er alleen de Xiaomi Pocophone F1, maar sinds de naam werd omgetoverd tot Poco is de selectie flink uitgebreid. Poco richt zich, net als moedermerk Xiaomi, vooral op de prijs-kwaliteitverhouding bij het ontwikkelen van nieuwe smartphones. De Poco F2 bracht een super chipset naar ongeveer 500 euro als prijspunt. Daarna zijn er meer toestellen verschenen op een nog lagere adviesprijs. Zo nu ook de Poco C3.

Xiaomi Poco F2 Pro review - De Chinese fabrikant Xiaomi is al een tijdje bezig met een opmars door Europa. Nu ook Nederland de onverdeelde aandacht van de fabrikant heeft gekregen komt dat mooi samen met de lancering van de Poco F2 Pro. We zijn met het toestel aan de slag gegaan. Hieronder lees je onze review.

Xiaomi brengt meerdere toestellen uit en soms worden toestellen ook opnieuw uitgebracht. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de Poco C3 dan lijkt de lijst met specificaties wel verdacht veel op die van de Xiaomi Redmi 9C. Als we dan naar de buitenkant kijken dan zetten de overeenkomsten door. Pas bij het prijskaartje zien we verschil, de Poco C3 is namelijk nog een paar euro's goedkoper. We zetten hieronder even wat gegevens op een rijtje van de C3 om een beeld te vormen.

Belangrijkste specificaties van de Xiaomi Poco C3

6.53 inch ips lcd-scherm met HD+-resolutie van 1600 bij 720 pixels

Helio G36-chipset, met 3GB of 4GB werkgeheugen

Android 10, met MIUI 12

5000 mAh accucapaciteit

13MP-hoofdcamera bijgestaan door twee 2MP-sensoren

Prijs en beschikbaarheid

Vooralsnog is er niet bekend over een introductie in Nederland, maar als we zien hoe de andere Poco-toestellen deze kant op zijn gekomen hebben we goede hoop. De goedkoopste variant van de Poco C3 zou omgerekend zo'n 87 euro gaan kosten in Nederland, Dan heb je dus de versie met 3GB werkgeheugen. Voor de variant met 4GB werkgeheugen zou je waarschijnlijk 104 euro gaan betalen.

