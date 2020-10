Huawei's HarmonyOS 2.0 komt naar bestaande apparaten

Huawei heeft een niet al te florisante tijd achter de rug enhelaas voor de Chinese fabrikant zijn ze nog niet uit het slechte weer. Recentelijk werd duidelijk dat Huawei stevig in de problemen komt bij de zoektocht naar processoren voor hun smart-devices. Zonder chips kun je geen smartphone laten draaien en dan wordt de verkoop ook lastiger. Er zijn nog wel mogelijkheden, maar voor de meeste opties zal de Amerikaanse overheid toestemming moeten verlenen.

Toch is er ook goed nieuws. In de tijd sinds het Amerikaanse handelsverbod werd aangekondigd is Huawei druk in de weer geweest met de ontwikkeling van een eigen besturingssysteem op basis van het Android Open Source Program (AOSP). Daartoe werd het bedrijf gedwongen doordat er geenzaken meer gedaan mochten worden met Google voor de ontwikkeling en ondersteuning van reguliere software. De uitkomst van het harde werk was HarmonyOS, wat je in het Engels haast als harmonieus uit spreekt.

Harmonie op komst

Nu is daar dan een tweede versie van klaar. HarmonyOS 2.0 moet de eerste versie gladstrijken en nieuwe functies toevoegen. Zodra het helemaal afgerond is zouden ook de bestaande HarmonyOS-toestellen als de Huawei Mate 30 Pro en de Huawei P40 een update moeten krijgen. Later deze maand verwachten we de presentatie van de nieuwe Mate 40-serie. Waarschijnlijk draaien deze uit de doos op HarmonyOS 2.0.

