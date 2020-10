Google Pixel 5 is live, over twee weken te koop

Pixelparty bij Google. De nieuwe Pixel-toestellen zijn officieel aangekondigd, Wederom zijn de toestellen niet zomaar in Nederland gelanceerd, maar dat wil niet zeggen dat we er niet mee aan de slag kunnen.

Na een lange stroom van geruchten heeft Google alle geruchten een halt toegeroepen. De zoekgigant die inmiddels een paar jaar haar eigen toestellen produceert heeft haar nieuwste device gelanceerd. Technisch gezien heeft Google twee nieuwe toestellen gepresenteerd, maar van de Google Pixel 4a 5G wisten we al wat we ervan konden verwachten; de Google Pixel 4a, maar dan met een 5G-modem. De hoofdmaaltijd van Google's presentatie was de Google Pixel 5.

Het ging al enige tijd over de Google Pixel 5 en ook over wat er aan de presentatie zou ontbreken. Waar er eerder nog een grotere editie naast de toestellenverscheen blijft het dit keer bij de Google Pixel 5, dus geen Google Pixel 5 XL. Bij het einde van geruchten hoort ook een bevestiging of ontkrachting van deze geruchten. Hieronder hebben we alle belangrijkste punten van het toestel op een rijtje gezet om in één oogopslag te kunnen zien wat de Google Pixel 5 nu precies te bieden heeft.

Belangrijkste specificaties van de Google Pixel 5

6 inch FHD+-oledpaneel, 90Hz verversingssnelheid

Snapdragon 765G met ingebouwd 5G-modem, 8GB werkgeheugen

12,2MP-hoofdcamera, 16MP-groothoekcamera. 8MP-selfiecamera

4080 mAh accucapaciteit

Android 11

Prijs en beschikbaarheid

Zowel de Pixel 4a 5G en Pixel 5 komen niet officieel in Nederland op de markt. Dat wil echter niet zeggen dat de toestellen hier onbruikbaar zijn of niet verkrijgbaar. De toestellen worden binnenkort wel gewoon verkocht door Nederlandse webshops. De Pixel 4a 5G zal waarschijnlijk 499 gaan kosten en gaat tegelijkertijd met de Pixel 5 in de verkoop. De Pixel 5 krijgt waarschijnlijk een prijskaartje van 629 euro. Op 15 oktober gaat de verkoop in andere landen van start.

