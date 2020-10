OPPO lanceert Reno4-serie online

Oppo kennen we bij GSMinfo.nl al een tijdje, maar in Nederland zijn ze nog niet heel lang bezig. Wereldwijd is nu de Oppo Reno4-serie aangekondigd. We bekijken hier wat voor toestellen het zijn.

Oppo trekt de grens steeds verder in wat een smartphone allemaal moet kunnen. In een heftige strijd met Xiaomi wisselen de bedrijven de klappen met elkaar. Nu is de beurt weer aan Oppo om te laten zien wat ze kunnen. Met de Reno4-serie brengt Oppo op het podium waar ze lange tijd aan hebben gewerkt. Er worden 3 smartphones getoond waarvan er één ook nog in een special edition komt. We zetten even op een rijtje wat de toestellen te bieden heeft.

Belangrijkste specificaties van de Oppo Reno4 Z 5G

6,57 inch scherm met een verversingssnelheid van 120Hz

MediaTek MT6873V-chipset met ingebouwd 5G-modem

8GB werkgeheugen, 128GB opslaggeheugen

48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoeklens, 2MP-monochrome lens, 2MP-portretlens

16MP-selfiecamera, geholpen door een 2MP-dieptecamera

4000 mAh accucapaciteit

Android 10 met ColorOS 7.2

Belangrijkste specificaties van de Oppo Reno4 5G

6,4 inch oledscherm met FHD+-resolutie van 2400 bij 1080 pixels

Snapdragon 765G-chipset met ingebouwd 5G-modem

8GB werkgeheugen, 128GB opslaggeheugen

48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoeklens, 2MP monochrome camera

32MP-selfiecamera

4020 mAh accucapaciteit, supersnel oplaadbaar

Android 10 met ColorOS 7.2

Belangrijkste specificaties van de Oppo Reno4 Pro

6,5 inch oledscherm met FHD+-resolutie en 90Hz verversingssnelheid

Snapdragon 765G met ingebouwd 5G-modem

12GB werkgeheugen, 256GB opslaggeheugen

48MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeknachtcamera, 13MP-telelens

32MP-selfiecamera

4000 mAh accucapaciteit, supersnel oplaadbaar

Android 10 met ColorOS 7.2

Reno4-serie

Zoals hierboven te lezen valt, hebben de toestellen veel met elkaar gemeen. Zo hebben ze alledrie een 48-megapixelcamera, al moet daarbij gezegd worden dat niet iedere camera met hetzelfde aantal megapixels dezelfde soort kwaliteit levert. Deze toestellen zijn allemaal in ieder geval voorzien van ruime accu's en snellaadtechnologie. De Reno4 Z kan snelladen met 18W en de Reno4 en Reno4 Pro zijn voorzien van een machtige 65W snellader.

Prijs en beschikbaarheid

We kunnen pas echt iets zeggen over de kwaliteit van het aanbod als we daar ook de prijs in mee kunnen nemen. De Oppo Reno4 Z is de voordeligste telg uit deze lijn met 399 euro als prijskaartje. De Reno4 Z wordt alleen in het zwart beschikbaar. De volgende tree op de trap is de Reno 4 met een prijskaartje van 599 euro en dit toestel komt in het zwart en in het blauw op de markt. Tot slot is er nog de Reno4 Pro met een adviesprijs van 799 euro. De Reno4 Pro komt in het zwart en blauw, met een limited edition; Glitter Green. Alledrie de toestellen komen op 12 oktober in de verkoop.