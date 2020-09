Samsung Galaxy M11 gepresenteerd; power voor een prettige prijs

Samsung heeft met een simpele pers release laten weten dat de Galaxy M11 eraan komt. Het toestel vormt daarmee de nieuwste aanvulling op Samsungs Galaxy M-lijn; een budgetgerichte reeks smartphones die compromissen sluit om de prijs te drukken, zonder al teveel af te doen aan de gebruikservaring. De Galaxy M11 valt door meerdere aspecten op maar bovenal de accucapaciteit van het toestel is heel prettig om in je zak te hebben.

Belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy M11

6,4 inch HD+-resolutie met 19,5:9-beeldverhouding

13MP-hoofdcamera, 5MP-groothoekcamera, 2MP-dieptecamera. 8MP-selfiecamera

Snapdragon 450-chipset met 3GB werkgeheugen

Android 10 uit de doos met Samsungs One UI 2.0

5000 mAh accucapaciteit

Samsung Galaxy M11

De Samsung Galaxy M11 is goed uitgerust voor een budgettoestel. Zoals te verwachten was komen we de specificaties die we eerder in het middensegment tegenkwamen op een steeds lager prijspunt tegen. Zo heeft de Samsung Galaxy M11 maar liefst drie camera's op de achterkant. De 13-megapixelhoofdcamera draagt de zwaarste last wat fotografie betreft met een ferme helpende hand van de groothoekcamera voor de groeps- en landschapsfoto's.

Wat vooral erg lekker is in een smartphone is dat deze het doet. Om een smartphone te laten werken heb je uiteraard stroom nodig en als je ook nog wil dat deze lang mee kan, kan het maar beter een flinke zijn. De Samsung Galaxu M11 heeft maar liefst 5000 mAh aan accucapaciteit. En al dit goeds kun je binnenkort aanschaffen voor 159 euro. Het toestel komt in het zwart en in het metallic blauw.