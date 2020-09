Huawei P Smart 2021 officieel en onverwachts

Huawei krijgt klap na klap te verduren maar de Chinese fabrikant is er zeker nog niet klaar voor om de handdoek in de ring te gooien. Haast in het geniep heeft Huawei de P Smart 2021 aangekondigd.

Huawei heeft geen makkelijk jaar gehad. Al sinds mei van vorig jaar heeft het bedrijf te kampen met een steeds strenger wordend handelsverbod dat is opgelegd door de Amerikaanse overheid, daar kwam nog eens bij dat fabrieken stil kwamen te liggen vanwege het coronavirus. Toen de fabrieken weer open konden was er een schaarste aan grondstoffen om toestellen te produceren. Afgelopen week kwam daar nog bij dat één van Huawei's onderzoekslabs is afgebrand. Toch zet het bedrijf voort met de smartphone productie



Heel stilletjes heeft Huawei een nieuw toestel op de markt gebracht: de Huawei P Smart 2021. Dit toestel is een opvolger van de eerder uitgebrachte P en heel ver terug de oorspronkelijke P Smart. In de tijd sinds de eerste P Smart is er veel veranderd. Zo is het design drastisch aangepakt, is het toestel gegroeid en draait er geen doorsnee versie van Android op het toestel. We kijken even naar de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe P Smart 2021.

Belangrijkste specificaties van de Huawei P Smart 2021

6,67 inch beeldscherm met 1080 bij 2400 pixels

Kirin 710-processor, 4GB werkgeheugen

48-megapixelhoofdcamera, gepaard met groothoek-, macro- en dieptesensoren

22,5W snelladen voor de 5000 mAh accucapaciteit

Android 10 zonder Google Apps

Prijs en beschikbaarheid

Zoals je ziet is het allemaal nog tof wat de P Smart 2021 te bieden heeft. Toch kunnen we pas echt iets zeggen over het aanbod wanneer we er een prijs bij zetten. De P Smart 2021 krijgt waarschijnlijk een prijskaartje van 229 euro en het toestel komt in het zwart, blauwgroen en roze goud. Die prijs maakt dat je helemaal niet zo bekaaid er vanaf komt met de Huawei P Smart 2021. Al is het natuurlijk wel heel prettig als je wel gewoon de normale Android apps kunt gebruiken.

