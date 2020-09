TikTok mag nog iets langer door

Het verbod van TikTok is even van de baan. Althans, voor eventjes. De Amerikaanse overheid heeft aangegeven dat de app nog niet offline hoeft, ook al is de einddatum van het decreet wel heel dichtbij.

Er is veel te doen geweest rond de TikTok-app van ontwikkelaar ByteDance. Toch is het feest nog niet voorbij. De app wordt ervan beschuldigd dat er allerlei gegevens van gebruikers worden verzameld door de app, dat wordt doorgestuurd naar de ontwikkelaar en zou dan weer in te zien zijn door de Chinese overheid. Het verzamelen van gebruikersgegevens is al een beetje sketchy maar dat dit wordt doorgestuurd is een stapje verder. Toch lijkt het er sterk op dat de app mag blijven bestaan.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een decreet bepaald dat de app moet worden ondergebracht bij een Amerikaans bedrijf of anders in de ban moet. De appgalerijen van Google en Apple zouden TikTok uit het bestand moeten verwijderen als er geen Amerikaanse eigenaar, danwel beheerder bij betrokken zou zijn. Het leek er sterk op dat de deal niet op tijd rond zou zijn tussen de ontwikelaar, ByteDance, en de kopers; Oracle en Walmart.

Nog even dataminen

Omdat de koopovereenkomst nu wel erg dichtbij zou zijn heeft de AMerikaanse overheid de betrokken partijen nog een aantal weken respijt gegeven om de deal rond te krijgen. In de tussentijd blijft de app functioneren als het de hele tijd heeft gedaan onder de Chinese ontwikkelaar. Dat wil zeggen dat de app nog een hele tijd locatiegegevens en soms transactiegegevens door kan sturen naar de Chinese overheid. Het voordeel is wel dat we met zijn allen gekke filmpjes kunnen blijven delen.

(via)