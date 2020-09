OnePlus 8T krijgt 65W snelladen, 4500mAh accu, 120Hz scherm

OnePlus laat over iets meer dan twee weken weer haar tanden zien. Dan presenteert de fabrikant de OnePlus 8T. Op 14 oktober krijgen we alles van het toestel te zien, maar toch licht het bedrijf nu vast wat van de sluier op.

OnePlus heeft wel vaker wat laten weten over haar aanstaande smartphones, dat is deze keer niet anders. Vlak voordat de OnePlus 8T aangekondigd wordt laat het bedrijf niet zozeer hints vallen alswel volledige specificaties van het toestel. Eerder deze week liet OnePlus al op haar community-forum weten dat de OnePlus 8T zal beschikken over een 120Hz beeldscherm. Dat wil zeggen dat het scherm van de Oneplus 8T, net als dat van de OnePlus 8 Pro van eerder dit jaar, 120 keer per seconde ververst voor een soepele gebruikservaring.

Nu heeft de smartphonefabrikant in een nieuwe post laten weten dat je de OnePlus 8T gigantisch snel op kunt laden. Met het nieuwe Warp Charge 65, een nieuwe snellaadtechnologie van OnePlus, kun je de OnePlus 8T razendsnel opladen. 65W snelladen vergt nogal veel van de accu in een smartphone, vandaar dat OnePlus het iets anders aanpakt dan doorgaans het geval is. In de OnePlus 8T komen twee accu's die individueel met iets meer dan 30W opgeladen worden. Door de stroom te splitsen worden de accu's niet zo heet als wanneer je 65W in één accu probeert te persen. Daardoor kunnen de accu's een stuk langer mee.

Lekker lang gamen

De lader van de OnePlus 8T krijgt een tweede uiteinde waardoor je ook bijvoorbeeld een laptop met usb-c kunt opladen. De accu's van de OnePlus 8T gaan samen een capaciteit leveren van 4500mAh. Dat is lekker veel en daar kun je samen met Android 11 lekker lang mee vooruit. Door de hoge oplaadsnelheid zou je de OnePlus 8T in 39 minuten helemaal op kunnen laden. In een kwartiertje zou je tot 58% komen. In het bericht staat niet over draadloos opladen, al zou dat nog kunnen.