Nieuwe LG K-serie smartphones onthuld

LG heeft toonaangevende ontwerpen gepresenteerd in het verleden en vanaf dit jaar is LG wat dat betreft weer terug. Met eerder dit jaar de LG Velvet en LG Wing heeft LG al laten zien dat ze het dit jaar wat anders aan gaan pakken wat uitstraling betreft. Dat kunnen we nu ook weer terugzien in de nieuwe K-toestellen die het bedrijf heeft aangekondigd. Het gaat hier om de LG K42, de LG K52 en tot slot de LG K62. Het eerste dat ons hierbij opvalt is dat alledrie de toestellen exact dezelfde afmetingen hebben.

Naast dezelfde afmetingen hebben de drie toestellen ook nog eens hetzelfde ontwerp. HOewel we hier eerst een beetje skeptisch over waren zien we het inmiddels wel zitten. Voor de fabrikant is het uiteraard een manier om op kosten te besparen gezien ze de behuizing voor alledrie de toestellen kunnen gebruiken. Voor de consument is het ook een voordeel; het is namelijk makkelijker om een keus te maken. Je hoeft alleen nog maar naar de specificaties en de prijs te kijken om te weten welk toestel voor jou geschikt is. Het nadeel is dan weer dat wanneer het ontwerp van één van de smartphones je niet aanstaat, de rest er niet beter uit gaat zien.

Belangrijkste specificaties van de LG K42

6,6 inch ips lcd-paneel met een HD+-resolutie; 1600 bij 720 pixels

2,0 GHz octa-core-chipset, 3GB werkgeheugen

Android 10 uit de doos

4000 mAh accucapaciteit

13-, 5- en twee 2-megapixelcamera's, 8-megapixelselfiecamera

Belangrijkste specificaties van de LG K52

6,6 inch ips lcd-paneel met een HD+-resolutie; 1600 bij 720 pixels

2,3 GHz octa-core-chipset, 4GB werkgeheugen

Android 10 uit de doos

4000 mAh accucapaciteit

48-, 5- en twee 2-megapixelcamera's achterop, 13-megapixelselfiecamera

Belangrijkste specificaties van de LG K62

6,6 inch ips lcd-paneel met een HD+-resolutie; 1600 bij 720 pixels

2,3 GHz octa-core-chipset, 4GB werkgeheugen

Android 10 uit de doos

4000 mAh accucapaciteit

48-, 5- en twee 2-megapixelcamera's achterop, 28-megapixelselfiecamera

Iets met bomen en een bos

Je zou bijna de weg kwijt raken als je alleen naar de lijstjes hierboven kijkt. Toch staan er geen tikfouten in. We weten nog niet precies welke processoren er in de toestellen zitten, maar we verwachten dat de K62 een iets vlottere chip krijgt dan de K52. Daar komt nog bij dat de K62 standaard 128GB opslaggeheugen heeft en de K52 64GB. De LG K42 zou beschikbaar komen in zowel 32GB als 64GB varianten.

Jammer genoeg kunnen we tenslotte ook nog niets vertellen over de prijs, die houdt LG nog even voor zichzelf. Dat maakt het lastig om iets te zeggen over de prijs-kwaliteitverhouding van deze nieuwe K-serie. De verwachting is dat ze alledrie in het budgetsegment terecht komen, waarbij de LG K62 op de grens ligt met het middensegment. Daar zullen we echter nog even op moeten wachten. De toestellen komen later dit jaar op de markt in allerlei kleuren.

(via)