'Pixel 5 prijs en accucapaciteit bekend'

Google heeft haar toestellen al mondjesmaat laten stralen. Ver na de lancering van de Google Pixel 4 kwam eerder dit jaar de Google Pixel 4a ten tonele. Bij de presentatie van de Google Pixel 4a werd al bekend gemaakt dat er een 5G versie van het toestel zou komen. Deze iets modernere editie zou tegelijkertijd gepresenteerd worden met de Google Pixel 5. Over dat laatste toestel is nu meer bekend geworden. Niet officieel, maar we krijgen stteds meer binnen over het toestel.

Dit keer zijn het de prijs van de Google Pixel 5 en ook de accucapaciteit. Wat we al zeker weten, zonder enige twijfel, is dat de Google Pixel 5 in de doos gaat met Android 11. Het lijkt er nu op dat er ook een accu bij komt met een capaciteit van 4080 mAh. Dat zou een prettige hoeveelheid zijn, zeker gezien het scherm van de Pixel 5 niet gigantisch wordt. Met Androids accu-optimalisatie is het waarschijnlijk goed te doen om het twee dagen vol te houden.

Prettig prijsje

Wat misschien nog wel belangrijker is, is de prijs van het toestel. Je kunt een supersmartphone maken en er de hoofdprijs voor vragen, dat maakt het geen goede deal. De Pixel 5 lijkt echter een andere route te nemen. Het toestel zou een prijskaartje krijgen van ongeveer 629 euro. Daarvoor krijg je dan niet de loeisnelle Snapdragon 865 Plus, maar de Snapdragon 765G. Dat is nog steeds een zeer capabele chipset, zeker gezien deze gepaard wordt met 8GB werkgeheugen. Op 30 september komt de presentatie, dan weten we officieel alles over het toestel.

