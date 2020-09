Nieuwe Nokia's aangekondigd

In een gelikte presentatie die via YouTube werd gelivestreamd, focuste HMD vandaag primair op de Nokia 8.3 5G. Het toestel, dat voorzien is van een flinke set aan camera's, was voor deze gelegenheid in de studio te vinden waar ook de nieuwste James Bond-film was opgenomen, in de hoop dat zo wat van de cinematografische kwaliteit af te laten stralen op de mobiele telefoon. De Nokia 8.3 was echter niet het meest nieuwswaardige dat er op de presentatie voorbij kwam, want Nokia had ook twee niet eerder aangekondigde toestellen voor ons in petto.

Nokia 2.4

Te beginnen met de betaalbare Nokia 2.4 Dat toestel is de logische opvolger van de Nokia 2.3 en moet nog deze maand in de winkels liggen. Het toestel is voorzien van een 6.5 inch groot HD+-scherm en is volledig Android 11 ready. Dat betekent overigens niet dat het toestel met dat besturingssysteem in de winkels zal liggen, maar wel dat je er gegarandeerd een update naar krijgt. Zoals we gewend zijn van HMD krijgt het toestel drie jaar lang updates mee.

Met een adviesprijs van 119 euro is de Nokia 2.4 in ieder geval geen al te duur toestel. Zeker als je ziet wat je daar voor terugkrijgt. De Nokia 2.4 lijkt een behoorlijk compleet toestel te worden, met zijn Android-updates, dubbele camera, vingerafdrukscanner op de achterkant en flinke batterij. Het toestel komt bovendien in drie kekke kleurtjes; Charcoal (grijs), Dusk (paars) en Fjord (Blauwgroen).

achtereenvolgens de Nokia 2.4, 3.4 en 8.3

Nokia 3.4

De Nokia 3.4 is voorzien van een iets kleiner scherm van 6.39 inch en krijgt ook een HD+-resolutie mee. Verschil met de Nokia 2.4 is dat de selfiecamera niet in een notch is gehuisvest maar in een zogeheten pinhole-constructie. Daarmee blijft er meer schermruimte over voor de gebruiker. Aan de achterkant zitten maar liefst drie camera's, waaronder een groothoek en een AI-camera.

Met een adviesprijs van 159 euro is het niet bepaald een duur toestel. Voor dat geld krijg je wel een telefoon met een Snapdragon 460 en een flinke batterijduur. De Nokia 3.4 zit in het Android One-programma en krijgt net als zijn goedkopere broertje sowieso een update naar Android 11 én 12. Het toestel komt in een drietal flitsende kleuren, te weten Charcoal, Fjord en Dusk. Het toestel komt in oktober op de markt.