'WhatsApp komt met SnapChat-achtige functies'

Als je erg op je privacy gesteld bent, maar toch graag filmpjes en foto's van jezelf deelt, dan is Snapchat een passende oplossing. Maar wat nou als je bijvoorbeeld geen ruimte meer hebt op je telefoon voor nog een app?Dan komt WhatsApp binnenkort met een oplossing. De chat-app zou naar verluidt bezig zijn met een functie waarbij je foto's en video's kunt doorsturen naar je contacten zonder dat zij deze media op kunnen slaan. Na een vooraf gekozen tijd zouden de beelden dan weer verdwijnen.

Het gaat er al een tijdje over dat WhatsApp dit wil invoeren in haar groeiende assortiment van mediafuncties, maar nu lijkt het wel heel dichtbij te komen. WhatsApp zou nog dit jaar de functie toe gaan voegen aan de app door middel van een update. Dit is bijvoorbeeld heel handig als je bijvoorbeeld een nieuw paar sokken wil laten zien zonder dat de foto van je voeten doorgestuurd kan worden. Het is echter nog niet helemaal duidelijk of het mogelijk wordt om een screenshot van de media te maken. Waar we ook nog naar op zoek zijn is hoe dit in de webversie van WhatsApp moet gaan werken.

Beta

In de beta komt naar voren dat je bijvoorbeeld aan kunt geven dat de ontvanger maar één keer naar een foto kan kijken alvorens deze weer verdwijnt. Hoe de uitvoering precies in elkaar zal gaan steken wordt nog even afwachten maar we zullen waarschijnlijk niet heel lang op de update hoeven wachten. Wat we ook binnenkort verwachten is de mogelijkheid om WhatsApp op meerdere apparaten tegelijkertijd open te hebben.

