'OnePlus 8T 5G verkrijgbaar vanaf 14 oktober'

OnePlus presenteert niet al teveel toestellen per jaar. We zitten tegen de volgende presentatie aan te hikken en binnenkort weten we veel meer over de aanstaande smartphones. Nu weten we al ongeveer wanneer we de toestellen kunnen kopen.

OnePlus presenteert ieder halfjaar een nieuwe set toestellen. Het is inmiddels bijna een halfjaar geleden dat de vorige toestellen gelanceerd werden dus er zit een nieuwe presentatie aan te komen. De vorige toestellen, de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro werden als een van de eerste toestellen gepresenteerd in de coronatijd en de volgende generatie zal dezelfde behandeling krijgen. De OnePlus 8T en 8T Pro zullen volledig online gepresenteerd worden, al weten we nog niet precies wanneer.

Het lijkt er nu wel op dat we weten wanneer het toestel ongeveer in de verkoop komt. In India heeft Amazon een prijsvraag op de OnePlus 8T 5G pagina om het toestel te kunnen winnen en OnePlus heeft zelf een vergelijkbare prijsvraag op diens website staan. In de voorwaarden van de prijsvraag op Amazon staat dat de actie loopt tot en met 14 oktober. In de voorwaarden van OnePlus' prijsvraag staat dat de actie loopt tot de verkoop start. Uit deze twee prijsvragen lijkt het logisch dat het toestel op 14 oktober in de verkoop gaat.

India eerst

Het gaat echter over de verkoop van de toestellen in India, en dat wil niet automatisch zeggen dat we hier in Europa op dezelfde datum met het toestel aan de slag kunnen. De OnePlus 8 ging op 24 april in de verkoop in India en in Europa op de 29ste. We zouden dus niet heel lang hoeven wachten na 14 oktober om de OnePlus 8T 5G in Europa te kunnen kopen.

