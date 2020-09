Samsung Galaxy Z Fold2 start verkoop

De opvolger van de Samsung Galaxy Fold is in de winkels! De Samsung Galaxy Z Fold2 is officieel in de verkoop vanaf vandaag. Hoe zat het toestel ook alweer in elkaar? En wat betaal je daarvoor? Dat lees je hier.

De Samsung Galaxy Z Fold2 is met veel bombarie aangekondigd aan het begin van augustus, dat lijkt een behoorlijke tijd geleden ten tijden van veel thuiszitten, maar het slechts iets meer dan een maandje terug. In de tussentijd zijn de pre-orders voor het toestel vlot volgelopen. Nu is het dan zo ver; het opvouwbare toestel is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland. Gezien de lancering een tijdje terug is, zullen we even gauw samenvatten wat je allemaal kunt verwachten.

Belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold2

7,6 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1768 bij 2208 pixels, dichtgeklapt een 6.23 inch AMOLED-display met HD+-resolutie

Snapdragon 865+ octa-core processor geklokt op 3,09 GHz, bijgestaan door 12GB RAM

Minimaal 256GB aan intern geheugen, niet uitbreidbaar

Android 10 uit de doos met daaroverheen de softwareschil One UI

4500 mAh aan accucapaciteit inclusief snellaadtechnologie

Na die kleine opfrisbeurt van de specificaties bespreken we ze even kort. De processor in het toestel is loeisnel, je zult aan de Android-zijde van de smartphonewereld geen snellere chipset tegenkomen. Deze is ook nog eens standaard uitgerust met een 5G-modem. Gezien het geheugen niet uit te breiden is, is het fijn dat je met 256GB aan opslaggeheugen kunt instappen. Als je van plan bent om erg lang met de Z Fold2 te doen, dan is er ook een 512GB-variant te koop. De grootste blikvanger is uiteraard het openklappende scherm. Met 7,6 inch heb je een waarachtig tablet-scherm, maar dan in een, ietwat dikke, smartphone.

De Samsung Galaxy Z Fold2 is bij meerdere webshops te koop en ook via de mobiele internetproviders is het toestel in een abonnement te betrekken. Als je toch voor de optie gaat om het toestel los te kopen, dan zul je weliswaar de portemonnee moeten trekken. De versie met 256GB opslaggeheugen kost je een imposante 1999 euro. De versie met 512GB is op het moment nog niet in Nederland te koop. Voor die 1999 euro heb je de keus uit een zwart of een brons exemplaar.