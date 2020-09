Sony lanceert Xperia 5 II

Sony komt met een nieuwe kanjer in het topsegment. Het Japanse bedrijf lanceert deze ochtend de opvolger van de Sony Xperia 5. We waren al grote fans van de originele Xperia 5 en hopelijk kan deze opvolger ons wederom bekoren. Als we naar de specificaties kijken komt dat wel goed. De Xperia 5 II is goed uitgerust met wederom krachtige cameraprestaties. We zetten hieronder even een aantal specifiacties op een rij.

Belangrijkste specificaties van de Sony Xperia 5 II

120Hz 6,1 inch oledscherm met een FHD+-resolutie en 21:9-beeldverhouding

Loeisnelle Snapdragon 865-chipset, ingebouwd 5G-modem

Drievoudige camera, 120fps 4K slowmotion

Android 10, update in het verschiet naar Android 11

4000 mAh accucapaciteit

3,5mm audiojack

Waar de vorige Xperia 5 al goed uitgerust was, is dat bij de Xperia 5 II nog meer het geval. In wezen is de nieuwe versie een opfrisser van de Xperia 5, maar dan wel op ieder punt. Te beginnen bij de rekenkracht. De Xperia 5 II draait op de razendsnelle Snapdragon 865-chipset die we ook tegenkomen in de Xperia 1 II die eerder dit jaar uitkwam. Het grootste verschil tussen de Xperia 1 II en de nieuwe Xperia 5 II is het beeldscherm. De Xperia 5 II heeft een Full HD+ display met een 21:9-bioscoopverhouding. Dat scherm ververst ook nog eens met 120 beelden per seconde, dat levert een extra soepele gebruikservaring.

Prijs en beschikbaarheid

Waar de Xperia 1 II bij de lancering over de 1000 euro heen is geschoten blijft de Xperia 5 II eronder. Met een adviesprijs van 899 euro wordt dit toestel gelanceerd en in de loop van oktober kunnen we het toestel in de webshops tegenkomen. Sony kennende zal er in de eerste maanden ook een prettige koptelefoon bij die prijs inbegrepen zitten. De Sony Xperia 5 II wordt beschikbaar in het blauw en in het zwart. Hoewel de kleuren misschien een beetje doorsnee zijn, ziet het toestel er wel elegant uit.