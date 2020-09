'Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt geen grotere accu'

De Samsung lekkentrein is weer op stoom aan het komen. Waar we eerder al over de camera's van de Galaxy S21 hoorden, is nu ook de capaciteit gelekt. Het lijkt erop dat de groei er wat power betreft een beetje uit is.

Samsung heeft nog niet eens al haar toestellen voor dit jaar gelanceerd en toch zijn de eerste geruchten alweer de wereld in gebracht over Samsungs toestellen van volgend jaar. De geruchten gaan niet zomaar over een obscuur budgettoestel of een nieuwe toughphone van het Zuid-Koreaanse bedrijf. De eerste geruchten van de Samsung Galaxy S21-serie zijn namelijk naar buiten gekomen. Specifiek over de Galaxy S21 Ultra lijken we vast wat te weten.

Twee maanden geleden kwam er al naar buiten dat Samsung zich wederom bezig zou houden met drie toestellen. Dan zou het gaan om een Galaxy S21, een Galaxy S21Plus en een Galaxy S21 Ultra. Van dat laatste toestel is nu de accucapaciteit naar buiten gekomen. Hoewel we de afgelopen jaren bij vrijwel ieder toestel de accucapaciteit heben zien stijgen, lijkt dat bij de Galaxy S21 Ultra niet het geval te gaan zijn. Daarmee blijft de accucapaciteit gelijk aan die van de Galaxy S20 Ultra.

POWER

Eerlijk gezegd is 5000 mAh accucapaciteit ook meer dan genoeg voor de steeds zuiniger wordende smartphones. Bij de S20-toestellen werd echter wel de accuduur als reden gespeculeerd dat het scherm niet op volle resolutie kon functioneren terwijl het ook met 120Hz ververste. De verwachting is dat de Galaxy S21-reeks wel volledig zal worden uitgerust met 120Hz schermen die het ook op de hoogste resolutie doen.

