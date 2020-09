Motorola Moto g9 plus en Moto e7 plus onthuld

Motorola staat al jaren bekend om het produceren van smartphones in de middenklasse. Wat steevast onderdeel was van deze toestellen was een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dat lijkt ook bij de nieuwe Moto g9 plus en Moto e7 plus het geval te zijn. Voordat we het verder over de prijs gaan hebben zullen we eens gaan bekijken wat de toestellen precies te bieden heben qua specificaties. Hieronder vatten we even de highlights van de specificaties samen.

Belangrijkste specificaties van de Motorola Moto e7 plus

6,5 inch HD+-display met een 20:9-beeldverhouding

Snapdragon 460-chipset, bijgestaan door 4GB werkgeheugen

48- en 2-megapixelcamera's achterop, 8-megapixelselfiecamera

Android 10, onderdeel van Android One-programma

5000 mAh accucapaciteit

Belangrijkste specificaties van de Motorola Moto g9 plus

6,81 inch FHD+-resolutie met 1080 bij 2400

Snapdragon 730G-chipset, 4GB werkgeheugen

64-, 8- en twee 2-megapixelcamera's, 16-megapixelselfiecamera

Android 10, onderdeel van Android One-programma

5000 mAh accucapaciteit

Zoals je hierboven kunt zien zijn beide toestellen goed uitgerust. Vooral de accucapaciteit is interessant omdat je hierdoor een stevige tijd voruit kunt met de toestellen. Ook zijn zowel de Moto e7 plus als de Moto g9 plus uitgerust met prima camera's zodat je nooit meer een moment hoeft te missen. Als je vaker naar smartphonespecificaties kijkt dan zul je ook zien dat de Moto g9 plus in vrijwel ieder opzicht net iets ruimer toebedeeld is. Vooral op vlak van de processor, schermformaat en de camera's heeft het toestel een streepje voor.

Toch bieden beide toestellen een interessant aanbod voor mensen die een smartphone zoeken die het gewoon goed doet. De toestellen van Motorola kennen we als smartphones die een prettige software-skin hebben die niet al teveel rotzooi meegeleverd krijgt. We hebben het nog niet over het uiterlijk gehad, maar de toestellen zien er ook keurig uit en kunnen er prima mee door tot voorbij 2021.

Prijs en beschikbaarheid

Dan zijn we aanbelandt bij het puntje dat voor veel mensen van belang is; de prijs. Wat je krijgt is allemaal leuk en aardig, maar niet als je er de hoofdprijs voor betaalt. Dat is bij Motorola gelukkig nooit het geval. De Motorola Moto e7 plus is deze week al te koop met een adviesprijs van slechts 150 euro terwijl je de Motorola Moto g9 plus voor een bedrag van 270 euro op kunt pikken. Nu we de prijzen erbij hebben kunnen we wel stellen dat deze twee toestellen interessant en aantrekkelijk in de markt liggen.