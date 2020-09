LG maakt LG Wing officieel

LG heeft na veel teasers en uitgelekte reclameposters eindelijk de LG Wing officieel gemaakt. De uitklapbare smartphone van het Zuid-Koreaanse bedrijf is nu eindelijk officieel gemaakt. Als je het af en toe ziet zitten om je toestel aan gort te draaien dan is de LG Wing misschien wel iets voor jou. In plaats van dat het toestel in stukken breekt, vouwt de LG Wing zich uit tot een smartphone met twee schermen. Het toestel vouwt zich uit tot een T-vormig toestel en hoewel dat vet is, heeft het toestel nog veel meer te bieden. Hieronder zetten we nog even de belangrijkste specificaties op een rijtje.

Belangrijkste specificaties van de LG Wing

6,8 inch FHD+ P-oledbeeldscherm met 2460 bij 1080 pixels

Tweede 3,9 inch G-oledscherm met 1080 bij 1240 pixels

Snapdragon 765G-chipset met ingebouwd 5G-modem

64-megapixelhoofdcamera, bijgestaan door 13- en 12-megapixelcamera's, 32-megapixelselfiecamera

8GB werkgeheugen, 128- of 256GB opslaggeheugen

4000 mAh accucapaciteit

Zoals je hierboven kunt lezen heeft de LG Wing flink wat te bieden. Naast dat je dus de bijzondere bouw in je handen krijgt, heb je ook nog een stevig toestel tot je beschikking. Je kunt de schermen tegelijkertijd gebruiken en dat kan op meerdere manieren handig zijn. Je kunt bijvoorbeeld blijven Whatsappen terwijl je op het tweede scherm via Google Maps kan navigeren terwijl je door een onbekende stad loopt. Als je op vakantie bent kun je dus bijvoorbeeld opzoeken waar je later op de dag wilt gaan eten terwijl je onderweg bent naar je AirBnB.

Prijs en beschikbaarheid

De toestellen komen naar de Benelux, dat is alvast het goede nieuws. Wat minder goed nieuws is, is dat we niet goed weten wanneer. We kunnen wel zeggen dat het toestel in het vierde kwartaal van dit jaar nog op de markt komen. Toch is het nog lastig om het toestel echt aan te prijzen omdat we niet weten hoe duur het toestel zal worden. Vooralsnog zullen we moeten afwachten wat het prijskaartje gaat worden.