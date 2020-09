'TikTok gaat naar Oracle, niet naar Microsoft'

Microsofts bod wordt afgeschoten maar dat wil niet zeggen dat het klaar is voor TikTok in de VS. Er lijkt een andere partij bereid om met de Chinese app aan de slag te gaan.

TikTok kreeg een tijdje terug de wind van voren van de Amerikaanse overheid. President Donald Trump van de Verenigde Staten tekende een decreet waarin TikTok een ultimatum kreeg van 45 dagen. Aan het einde van die termijn zouden Google en Apple de app van TikTok uit hun app-galerijen moeten verwijderen. Tot die tijd heeft de ontwikkelaar van TikTok, ByteDance, om een Amerikaans bedrijf te vinden dat om de Amerikaanse tak aan door te verkopen.

TikTok wordt ervan beschuldigd dat de app informatie van de gebruikers verzamelt en doorstuurt naar de ontwikkelaar. Meerdere gebruikers hebben de app volledig uitgepluisd en zijn tegengekomen dat de app meerdere identificerende data naar de Chinese ontwikkelaar stuurt zoals locatiegegevens, telefoonboeken, en zelfs typdata. Het lijkt dus niet geheel ongegrond dat de Verenigde Staten om meer controle vragen van een Amerikaans bedrijf.

Een hele tijd leek het erop dat Microsoft de app zou overnemen maar dat bod is nu toch van de baan. ByteDance heeft het bod van de techgigant afgewezen maar heeft nog niet officieel aangegeven waar het mee in zee gaat. Gezien de app ook veel geld oplevert voor ByteDance zal er zeker motivatie zijn om de app door te zetten. Het lijkt er nu op dat de app verkocht zal worden aan Oracle in de vorm van een technologiepartner. De app zou eigendom blijven van ByteDance maar het gegevensbeheer voor Amerikaanse gebruikers zou via Oracle gaan lopen.

