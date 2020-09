Nieuwe Motorola Moto G9 Plus aangekondigd

De Motorola Moto G9 Plus is officieel. Het toestel krijgt een indrukwekkend scherm mee en maar liefst vier camera's aan de achterkant. Een flinke batterij mag ook niet ontbreken. Maar komt het toestel ook naar Nederland?

Motorola heeft de opvolger van de Motorola Moto G8 Plus aangekondigd. De Moto G9 Plus is daarmee officieel. Het grote broertje van de twee weken geleden onthulde Moto G9 lijkt een aantrekkelijk toestel te worden voor de budgetbewuste consument, net als voorgaande toestellen uit de Moto G-serie. Ondertussen is de Moto G9 op de Nederlandse markt uitgebracht als Moto G9 Play. Het is echter geen .

Flinke accu, veel camera's

De Motorola Moto G9 Plus is uitgerust met een behoorlijk fors scherm. Het meet maar liefst 6.8 inch en krijgt een Full HD+-resolutie mee. Met een Snapdragon 730G aan boord en 128GB aan intern geheugen heb je qua hardware in ieder ook weinig te klagen. Dat geheugen is overigens ook nog uit te breiden voor de digitale hoarders onder ons. Net als de Moto G8 Power krijgt de G9 Plus een forse 5.000 mAh batterij mee, wat betekent dat de Moto een enorm uithoudingsvermogen zal hebben.

De camera's aan de achterkant zijn overigens ook niet vergeten, want er zitten er maar liefst vier. Er is een hoofdcamera met 64 megapixel, een breedhoek met 8 megapixel, een macrolens met 2 megapixel en een 2 megapixel dieptesensor. Die opstelling zien we steeds vaker opduiken bij smartphones en dat is absoluut geen straf.

Verkrijgbaar in NL?

Over beschikbaarheid in Nederland is vooralsnog niet veel bekend. Het lijkt alleszins waarschijnlijk dat het toestel zijn weg naar ons koude kikkerlandje gaat vinden maar zeker weten doen we dat niet. Het toestel is op dit moment bijvoorbeeld al wel te koop in Brazilië. Daar is het toestel voor omgerekend bijna 400 euro te krijgen, maar we verwachten dat de prijs in Nederland een slagje scherper zal zijn. Zodra het toestel in de webwinkels verschijnt lees je dat uiteraard op GSMinfo.nl!