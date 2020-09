Motorola Razr 5G gepresenteerd met betere specs, nieuw prijskaartje

De flipphone is weer helemaal terug. Althans, dat willen Motorola en Samsung je wijs maken. Het ontwerp van de vernieuwde klaptoestellen lijkt ouderwets maar deze devices zitten vol met moderne hardware. Nadat Samsung haar nieuwe versie van de Galaxy Z Flip lanceerde met 5G is het de beurt aan Motorola om diezelfde stap te zetten. In de geruchten omtrent de nieuwe Razr van Motorola werd al duidelijk dat er een stapel verbeteringen aan zaten te komen, maar nu is dat ook officieel bekendgemaakt.

Zoals gezegd is de nieuwe Razr uitgerust met verbeteringen op ieder front. Voluit de Motorola Razr 5G genaamd, is het toestel duidelijk klaar voor de toekomst. Zodra 5G ook in Nederland effectief bruikbaar is kun je met de Razr 5G razendsnel internetten terwijl je vrolijk klapperend met je toestel door de stad loopt. Tot die tijd is het wel fijn dat je toestel het verder ook goed doet. We nemen even een kijkje naar de specificaties van het toestel.

Belangrijkste specificaties van de Motorola Razr 5G

6,2 inch oledscherm aan de binnenkant, 2,7 inch oledscherm aan de buitenkant

Snapdragon 765-chipset, met ingebouwd 5G modem

48-megapixelcamera aan de buitenkant, gepaard met een ToF-camera. 20-megapixelselfiecamera aan de binenkant

8GB werkgeheugen met 256GB opslaggeheugen

2800 mAh accucapaciteit

Android 10

Prijs en beschikbaarheid

Het pakket dat hierboven vernoemd staat zal minder kosten dan de vorige versie. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat het toestel goedkoop wordt. De specificaties van het toestel zijn een stuk beter, maar je betaalt nog steeds 1499 euro voor de Razr 5G. Naast dat de accu groter is, je meer geheugen hebt en de camera's verbeterd zijn, kun je de Razr 5G ook gebruiken met een nano-simkaart. Je bent dus niet meer afhankelijk van een eSim. Over twee weekjes is het toestel te koop in de webshops.

(via)