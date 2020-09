'Chipvoorraad Huawei raakt op, Samsung levert niet meer'

Huawei heeft al sinds mei vorig jaar een flinke kluif aan de productie van nieuwe smartphones. Toen de Amerikaanse president ervoor koos om een decreet uit te schrijven waardoor alle Amerikaanse bedrijven hun samenwerking met Huawei stop moesten zetten. De deadline hiervoor is steeds verder vooruit geschoven maar in de tussentijd mocht Google bijvoorbeeld geen software-ondersteuning bieden bij nieuwe processoren van Huawei. Daarom heeft Huawei de New Editions uitgebracht; nieuwe toestellen draaiend op oudere processoren.

Het inkopen van processoren is er ook niet bepaald makkelijker op geworden door het samenwerkingsverbod. Eerder produceerde Huawei haar eigen chipsets met de kernen van andere producenten maar ook dat is niet echt een optie meer. MediaTek heeft wel een verzoek ingediend bij de Amerikaanse overheid om alsnog zaken met Huawei te mogen doen, maar voordat dat allemaal geregeld is, is het misschien al te laat.

Samsung

Huawei heeft verder nog een probleem op korte termijn. Samsung leverde werk- en opslaggeheugen aan Huawei voor in verschillende elektronica. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft echter aangegeven dat daaar volgende week een einde aan komt. Hoewel dit niet oorspronkelijk in het handelsverbod was opgenomen, wordt dit uitgebreid om ook geheugenchips tegen te houden. Het is nu afwachten wat de volgende stappen van Huawei zullen zijn.

