Poco X3 NFC gelanceerd door Xiaomi

Xiaomi heeft een nieuwe zogeheten flagship killer gepresenteerd; een smartphone met topspecificaties en een zachte prijs. Hoewel de specificaties dit keer niet zo oorverdovend extreem zijn als eerdere Poco-toestellen, is de Poco X3 NFC nog steeds stevig uitgerust. We zullen hieronder even op een rijtje zetten wat je allemaal krijgt in dit nieuwe toestel. We zeggen er alvast bij dat de prijs je niet zal tegenvallen van dit toestel. GEzien de specificaties staan we overigens achter de term middenklasse killer.

Belangrijkste specificaties van de Xiaomi Poco F3 NFC

120Hz 6,67 inch Full HD-beeldscherm

Snapdragon 732G-chipset

6GB werkgeheugen, minimaal 64GB opslaggeheugen

Android 10

64+13+2+2-megapixelcamera's achterop, 20-megapixelselfiecamera

5160 mAh accucapaciteit

De Xiaomi Poco X3 NFC mag niet verward worden met de F-toestellen. De Poco F2 Pro bracht bijvoorbeeld daverende specificaties voor nog geen 500 euro op de markt. De Poco X3 NFC brengt de specificaties van een toestel uit de hoge middenklasse met een prijskaartje van een smartphone uit het budgetsegment.

Xiaomi Poco F2 Pro review - De Chinese fabrikant Xiaomi is al een tijdje bezig met een opmars door Europa. Nu ook Nederland de onverdeelde aandacht van de fabrikant heeft gekregen komt dat mooi samen met de lancering van de Poco F2 Pro. We zijn met het toestel aan de slag gegaan. Hieronder lees je onze review.

De Poco X3 NFC is uiteraard ook uitgerust met een NFC-chip, iets wat nog wel eens wil ontbreken op dit prijspunt. De NFC-chip gebruik je bijvoorbeeld om contactloos af te rekenen aan de kassa. Verder valt in het lijstje specificaties ook de accu op. Niet alleen omdat deze snel oplaadbaar is, maar ook zeker omdat deze groot is. De Xiaomi Poco X3 NFC wordt een toestel waar je lang mee voorruit kunt. Over een paar dagen is het toestel ook in Nederland te koop vanaf 229 euro voor. Daarvoor heb je het model met 6GB RAM en 64GB opslaggeheugen, voor 269 heb je eveneens 6GB RAM maar 128GB opslaggeheugen.

