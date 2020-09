'Xiaomi komt met selfiecamera achter scherm in Mi 10 Ultra'

Nog even geduld en dan weten we alles over de Xiaomi Mi 10 Ultra. Het lijkt een kanjer van een smartphone te gaan worden met een paar hele speciale trucjes. Zo zullen we bijvoorbeeld goed op zoek moeten naar de selfiecamera.

Al sinds de eerste notch zichtbaar was op een smartphone en de discussie oplaaide over wat te doen met de selfiecamera, gaan er hersenspinsels rond over de technische- en designkeuzes die bedrijven moeten maken. Fabrikanten willen graag zoveel mogelijk van de voorkant van een smartphone bekleden met beeldscherm om tegelijkertijd het toestel aan de kleinerer kant te kunnen houden. Naast de notch zijn er ook genoeg smartphones waarbij de camera zich in een gat in het scherm bevindt.

De mogelijkheden hierboven zijn echter nog niet de oplossingen voor het te bespreken probleem. Zowel bij een notch als bij een soort perforatorgat in het scherm lever je een aantal pixels in waardoor je geen 100 procent rechthoekig scherm overhoudt. Xiaomi komt binnenkort waarschijnlijk met een oplossing op de markt die we eerder al in prototype vorm zagen bij Oppo. De twee bedrijven zijn al een hele tijd tegen elkaar aan het strijden met verschillende innovaties. Van ultrasnel oplaadbare accu's tot vingerafdrukscanners in het scherm, de twee bedrijven zitten elkaar iedere keer op de hielen.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi komt binnen afzienbare tijd waarschijnlijk met de Xiaomi Mi 10 Ultra die zal worden uitgerust met een voorkantvullend scherm zonder uitsnedes. Ook zal er gaan camera uit de behuizing omhoog schuiven. De camera van de Xiaomi Mi 10 Ultra bevindt zich namelijk achter het scherm. Wanneer de camera gebruikt wordt schakelen de oled-pixels zich op die plaats uit waardoor de camera door het scherm heen kan kijken. Zo kun je én een selfiecamera hebben, en een nagenoeg 100 procent screen-to-body ratio.

(via)