'OnePlus 8T krijgt nieuw scherm en camerasensoren'

De OnePlus 8T en 8T Pro komen eraan. Over de OnePlus 8T zijn nu de nodige dingen uitgelekt, die we hieronder voor je kort uit de doeken doen. Het belooft weer een interessante release te worden.

Op Android Central zijn een aantal specificaties uitgelekt van de aankomende OnePlus 8T. Het toestel krijgt onder meer een verbeterd scherm, een geüpdatete set aan camera's en een grotendeels ongewijzigd design. Als extra traktatie krijgen mensen die een OnePlus 8T kopen de beschikking over Android 11, dat standaard met de 8T zal worden meegeleverd. Hieronder zetten we alle uitgelekte gegevens voor je op een rijtje.

OnePlus 8T komt aardig mee

Zoals verwacht komt de nieuwe OnePlus-telg met de nieuwste chipset die er op de markt is, de Snapdragon 865+. Bepaald langzaam is die chipset uiteraard niet, dus hoge snelheid wordt door deze processor gegarandeerd. Die processor wordt vergezeld van 8GB werrkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Het lijkt waarschijnlijk dat er, net als bij de OnePlus 8, een variant met 256GB aan opslag komt; microSD-kaartjes worden door OnePlus-toestellen over het algemeen niet ondersteund.

De meest interessante verbetering zit echter in het scherm. Volgens de geruchten op Android Central krijgt het toestel namelijk een scherm met dezelfde schermafmetingen als de 8, maar wordt de verversingssnelheid ervan opgeschroefd naar 120 Hz. Uit ervaring weten we dat dat voor de snelheidsbeleving een boel kan doen, dus hier zijn we behoorlijk enthousiast over. Overigens kan je om batterij te besparen ook altijd nog het scherm terugschakelen naar 60Hz, als we Android Central mogen geloven.

Nieuwe camerasensoren

Achterop de OnePlus 8T komen maar liefst 4 vier camerasensoren, in tegenstelling tot de drie die je achterop de 8 kan vinden. De primaire camera met 48 megapixel is vernieuwd en voorzien van een nieuwe, verbeterde sensor met hetzelfde aantal megapixel. De16 megapixel breedhoek is hetzelfde gebleven, maar er is een 5 megapixel macrolens toegevoegd, alsook een 2 megapixel sensor voor portretfoto's.

Met al deze verbeteringen lijkt het erop dat de OnePlus 8T een erg interessant toestel gaat worden, al heeft dat uiteraard ook te maken met de prijs die het bedrijf voor het toestel gaat vragen. Dat is op dit moment nog niet bekend maar zal naar alle waarschijnlijkheid in de buurt van de prijs van de OnePlus 8 liggen. Duidelijkheid daarover zal waarschijnlijk rond het eind van deze maand of het begin van oktober komen, als OnePlus de nieuwe toestellen introduceert.

