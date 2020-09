HMD begint met uitrol Android 10-update naar Nokia 2.1

De Nokia 2.1 krijgt een update naar Android 10 Go. HMD Global heeft de software af en begint in een aantal landen met de uitrol. Nederland zit daar vooralsnog niet bij, maar komt op termijn wel.

Wat updatebeleid betreft moeten Android-telefoons het over het algemeen afleggen tegen de updatedrift van Apple. Normaliter zouden we dan ook verbaasd zijn wanneer we lazen dat een fabrikant een twee jaar oud toestel van minder dan 200 euro nog een update ging geven, maar in dit geval niet. Bij onze uitgebreide review van de Nokia 2.1 was namelijk al duidelijk dat het toestel, op dat moment draaiend op Android Oreo Go, een update zou krijgen.

Update nog niet overal uitgerold

Waar zijn opvolgers, de Nokia 2.2 en Nokia 2.3, reeds op Android 9 Pie draaiden, krijgt de Nokia 2.1 nu Android 10 Go. Het nieuwe besturingssysteem moet ervoor zorgen dat gebruikers van deze telefoons er nog een tijdje mee doorkunnen. Nou kwamen we er in onze review al achter dat de Nokia 2.1 niet bepaald voor powerusers is gebouwd, maar ook zuinige gebruikers zullen deze softwareupdate kunnen waarderen.

Je houdt met deze update namelijk de ondersteuning voor de laatste apps. Het betekent in de praktijk dat de Nokia 2.1 de komende tijd ook veilig en functioneel blijft, twee dingen die tamelijk essentieel zijn voor een smartphone. Er is overigens ook slecht nieuws: hoewel de update af is, komt deze eerst naar een aantal landen in Azië. Gebruikers in Europa en de VS zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar lang zal dat niet zijn. De update is immers al af.

