LG Wing lanceert op 14 september met twist-scherm

Kun jij soms je toestel wel een flinke draai geven? Binnenkort kun je dat doen met de LG Wing. Het grote voordeel is dat de LG Wing die twist wel zal overleven. Op 14 september weten we alles over het toestel.

Het toestel is al een paar keer voorbij gekomen in meerdere geruchten, renders en gelekte video's. Het lijkt er nu op dat we niet al te lang meer hoeven te wachten tot we meer over het toestel bevestigd krijgen. In een teaser is bekendgemaakt op welke datum we de officiële lancering mogen verwachten. De zijwaartse flip-phone betreedt op 14 september het toneel. Dan weten we hoe de vork in de steel zit.

Het toestel is eerder al redelijk openbaar gemaakt door zogeheten lekkers. We denken een redelijk goed idee te hebben van de specificaties van het toestel, al is dat pas helemaal zeker nadat het toestel officieel gepresenteerd is. Het meest interessante aan het toestel is echter niet wat we niet zien, maar wat we voelen. Een toestel met een scharnier hebben we namelijk nog niet eerder gezien van LG. LG heeft wel hoesje bij sommige toestellen gebundeld met daarin een extra scherm.

LG Wing

De LG Wing zal dus uitvouwen op geheel eigen wijze. Door de voor en achterkant van het toestel te kantelen kun je naast het 6,8 inch scherm uitbreiden met een extra 4 inch scherm. Dat kan handig zijn bij het navigeren terwijl je het toestel verder normaal gebruikt en ook bij het chatten terwijl je het nieuws leest. De processor, vermoedelijk een Snapdragon 765, zal dit allemaal prima weten te regelen voor je. Als er iets niet soepel gaat dan zal dat in de software zitten.

