'Apple maakt 75 miljoen iPhone 12-devices'

Pallets vol devices worden er ieder jaar verscheept vanuit Apple's leveranciers. Dit jaar wordt geen uitzondering. Met of zonder coronacrisis is Apple van plan om flink in de verkoopcijfers te gaan scoren.

75 miljoen. Dat is een stevig getal. Apple zou aan haar leveranciers hebben gevraagd om 75 miljoen toestellen te produceren van iPhone 12-serie devices. Dat is bijna één iPhone 12-toestel per inwoner van Duitsland. Toch gaan niet alle 75 miljoen devices naar onze oosterburen toe. De 75 miljoen toestellen zouden wereldwijd de eerste golf aan pre-orders en reguliere bestellingen op moeten vangen. Afhankelijk van de snelheid van de verkoop vraagt Apple nieuwe toestellen aan.

Eerdere jaren zou Apple ongeveer dezelfde hoeveelheid hebben besteld bij leveranciers, maar dit jaar is het allemaal een beetje anders. Ten eerste is er een pandemie aan de gang waardoor er minder gewerkt wordt in fabrieken, productie-installaties en grondstofmijnen. Daardoor is het mogelijk zo dat we de eerste toestellen pas een paar weken na de lancering in het wild zien verschijnen. De andere verandering dit jaar, is dat Apple dit aantal zou verspreiden over maar liefst vier toestellen.

iPhone 12-reeks

Al eerder bracht Apple drie toestellen tegelijkertijd op de markt. Doorgaans waren dat een iets voordeliger 'basis'-model met daarbovenop nog een krachtiger toestel en diens grotere broer. Dit jaar blijft dat min of meer zo, behalve dat er naar alle waarschijnlijkheid nog een vierde toestel bijkomt. Apple zou namelijk ook een voordeligere smartphone gaan presenteren metn een schermdiagonaal van 5,4 inch. Een toestel voor mensen voor wie het allemaal niet zo groot hoeft.

(via)