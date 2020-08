Samsung Galaxy M51 aangekondigd met reuze specs voor mini prijsje

Samsung deelt klappen uit in het missensegment van de smartphone-industrie met de nieuw gelanceerde Galaxy M51. We zeggen gelanceerd, maar het toestel was er min of meer ineens. Ta-da zonder slingers. Toch vinden wij dat er wel een klein vlaggetje uit mag.

Samsung lijkt steeds meer toestellen te gaan produceren. Naast de Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold, en Galaxy A-lijnen wordt ook de Galaxy M-lijn doorgezet. De Samsung Galaxy M51 is niet met heel veel bombarie aangekondigd, terwijl dat wat ons betreft best had gemogen. De Galaxy M51 heeft namelijk behoorlijk wat te bieden voor een aangenaam prijsje. Je krijgt voor de prijs van een toestel in de middenklasse bijna net zoveel als twee smartphones, maar dan in één. We zetten hieronder het lijstje met specificaties, dan kun je vast kijken waar we het over hebben.

Belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy M51

6,7 inch Full HD+ AMOLED-display met 1080 bij 2340 pixels

Qualcomm Snapdragon 730-chipset met 6GB wewrkgeheugen

Android 10 met One UI en aanstaande update naar Android 11

64-, 12- en 5-megapixelcamera's, bijgestaan door een dieptesensor. 32-megapixelselfiecamera

Gigantische 7000 mAh accu

Wat vooral opvalt in het bovenstaande lijstje zijn de accu met een capaciteit van 7000 mAh en de 64-megapixelhoofdcamera. Toch willen we de Snapdragon 730 niet vergeten gezien dat geen onaardige processor is. Door de grote accu kun je met gemak een weekend vooruit, met een beetje zuinig gebruik zul je het zelfs een midweek volhouden zonder het toestel op te hoeven laden. Dankzij de camera die Samsung, samen met Xiaomi, heeft ontwikkeld zullen je foto's er ook nog eens goed uitzien.

Eerder in dit artikel noemde we al dat je behoorlijk wat toestel krijgt voor de prijs, maar die prijs heben we nog niet genoemd. Volgens de Duitse website waar het toestel officieel in een webshop verscheen mag de Galaxy M51 een prijskaartje krijgen van 360 euro. Dat is een scherpe prijs voor een toestel met deze specificaties en gooit het de boel flink om in deze prijscategorie. Wanneer we het toestel op de Nederlandse webshops mogen zien is nog niet bekend.

