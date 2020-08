'TikTok overname door Microsoft en Walmart dichtbij'

Heb je meegedaan met de #Savage Challenge? Of misschien met de #Supalonely Challenge? Dan ben je vast op de hoogte van de mogelijke verdwijning van de TikTok-app uit de app-stores. Misschien is dat einde verder weg dan je denkt.

Het TikTok-drama is nog niet voorbij. Dan hebben we het niet over de verschillende hype's die de videodienst in de wereld brengt, maar over het einde daarvan. President Trump wilde de Chinese overheid een hak zetten door met een decreet de app te verbieden. De reden hiervoor is dat de app wel erg veel gegevens van je telefoon verzamelt en doorstuurt naar de ontwikkelaar. De ontwikkelaar, ByteDance, zou weer banden hebben met de Chinese overheid die zich toegang tot deze informatie verschaft.

Toch hoeft dit decreet niet het einde te betekenen voor de Amerikaanse, en ook Nederlandse, TikTok-gebruikers. De rage gaat wellicht door bij de overname van TikTok door een Amerikaans bedrijf. Er waren al wel wat geruchten maar het lijkt er steeds meer op dat de app zal worden overgenomen door Microsoft. Dat zou de techreus samen gaan doen met supermarktketen Walmart. Hoe deze samenwerking precies uitgevoerd zal gaan worden is nog niet duidelijk.

Hoeveel money?

De verwachting is dat wanneer Microsoft aan de slag gaat met de app, dat dan een deel van de data-mining op slot wordt gezet om meer van je gegevens anoniem te houden, of uberhaupt niet te verzamelen. Het bedrijf zal er echter grondig mee aan de slag moeten om alle beveiligingsgaten te dichten. Het is nog even wachten om welke bedragen het gaat en of de verkoop überhaupt doorgaat.

