'BlackBerry staat weer op uit de dood met 5G-smartphone in 2021'

Als je gegevens je heilig zijn, of wanneer je allerlei zakengeheimen op je telefoon bewaart, dan ben je vast erg voorzichtig met je data. BlackBerry wil ervoor gaan zorgen dat je je minder zorgen hoeft te maken over datahacks terwijl je wel via 5G kunt internetten.

BlackBerry kent meerdere levens, zo blijkt. Nadat het bedrijf een aantal jaren spijtig de productie van smartphones staakte, pikte de Chinese fabrikant TCL de draad weer op. Met BlackBerry's licentie maakte TCL een aantal mooie toestellen zoals de BlackBerry KeyOne, BlackBerry Motion en de BlackBerry KEY2. Jammer genoeg deden de toestellen het niet zo heel goed op de markt, ondanks dat er eindelijk weer een smartphone op de markt kwam met een fysiek toetsenbord. Eerder dit jaar gaf TCL aan de licentie niet te willen vernieuwen, waardoor de toesten wederom uit productie werden gehaald.

Maar nu is er weer licht aan de horizon en leven waar dat eerder weg was. BlackBerry gaat samen met OnwardMobility en FIH Mobile aan de slag om in de eerste helft van 2021 een nieuwe BlackBerry-smartphone op de markt te brengen. Er is nog niet bekend gemaakt over de vormgeving of verdere specificaties van het toestel, op een paar details na. Zo is wel bekend dat het gaat om een smartphone met 5G-mogelijkheden, de opperste beveiliging van de gebruikersgegevens en, misschien wel het belangrijkste, met een fysiek toetsenbord.

2021 wordt het jaar

We zullen dus nog wel even moeten wachten voordat we meer van het toestel weten, en nog langer voordat we er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Toch is al bekendgemaakt dat het toestel op de markt wordt gebracht in de VS en in Europa. De prijs zal verder afhangen van de specificaties van het toestel, maar vanwege de ijzersterke beveiliging zal het geen budgetsmartphone worden.

(via)