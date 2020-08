'LG laat kantelbaar toestel zien in video-lek'

LG kennen we van vele jaren aan innovatie op vele vlakken. Zeker ook op het gebied van smartphones. Zo kwam LG als eerste met een 18:9-beeldverhouding topsmartphone op de markt. Na de LG G6 is de innovatie een beetje verwaterd, maar nu is de fabrikant terug met haar gekke fratsen.

Het is niet de eerste keer dat we iets horen over de vermeende LG Wing, maar het wordt nu wel allemaal een stuk échter dan het hiervoor was. In mei van dit jaar verschenen er al renders van het toestel maar nu zijn er dan ook bewegende beelden naar buiten gekomen. LG is naar verluidt net als concurrenten Samsung en Huawei al jaren bezig met een opvouwbare smartphone. Waar de andere twee al wel zo een toestel op de markt hebben gebracht heeft LG tot nu toe alleen nog alternatieven gepresenteerd zoals de LG G8X ThinQ Dual Screen.

'LG is bezig met een uitvouwbaar toestel met twee schermen' - LG is naar verluidt al jaren bezig met de ontwikkeling van een opvouwbare smartphone. Hoewel dat nog steeds op het programma zou staan is de Zuid-Koreaanse fabrikant ook bezig met een ander soort uitvouwbaar toestel.

De LG Wing zou een nieuw soort smartphone introduceren. Het toestel heeft namelijk wel twee schermen en ook is er een scharnier aanwezig, alleen is het niet het scherm dat buigt maar het toestel zelf. Soort van. Het resultaat bij de LG Wing is dat er een schernier tussen twee platen in zit waardoor het toestel kan kantelen. De voorkant kan dan haaks op de achterkant worden gezet, waardoor er een tweede scherm tevoorschijn komt.

Tijd voor innovatie

LG zou met de Wing een nieuwe invalshoek kunnen geven voor het tweede scherm. De grootste vraag die bij ons speelt is hoe diek het toestel in de praktijk zou worden. Het voordeel van een tweede scherm is zeker wat extra dikte waard, maar hoeveel? Er is verder nog niet veel duidelijk over de inhoud van het toestel, al lijkt het erop dat er een Snapdragon 765G-chipset in het toestel zal tikken. Het hoofdscherm zou ongeveer 6,8 inch moeten worden met een uitklapbaar 4 inch display.

