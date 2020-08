'TikTok ook weg uit Nederlandse app-galerijen Google en Apple'

Binnenkort gaat in de Verenigde Staten van Amerika het vebrod in op de app TikTok. De razend populaire video-deelapp zou enorme hoeveelheden data verzamelen van gebruikers en dit terugzenden naar de app-ontwikkelaar. Dat is al best sketchy maar het vermoeden is ook dat de ontwikkelaar deze informatie deelt met de Chinese overheid. Dat zou in Nederland ook het geval zijn, TikTok discrimineert niet.

Als gevolg van het Amerikaanse verbod op de video-app lijkt het erop dat de app ook voor de Nederlandse gebruikers wordt weggehaald. Google en Apple zijn namelijk beiden Amerikaanse ondernemingen. Inmiddels zijn het multinationals maar hun hoofdbureau's staan in de VS. In het decreet van de VS staat dat Amerikaanse ondernemingen geen handel meer mogen drijven met de ontwikkelaar ByteDance. De enige maniet waarop dit niet zou gebeuren is wanneer de app kan worden overgekocht door een Amerikaans bedrijf voordat het verbod ingaat.

'TikTok verbannen uit Verenigde Staten' - Een app die nagenoeg al je gegevens binnenharkt en doorstuurt naar dataservers? Dat leek Donald Trump geen goed idee. Vandaar dat de app op korte termijn verbannen zal worden in de Verenigde Staten.

Nog even de tijd om te downloaden

Op 12 november zou de app uit de Google Play-store en de Apple App-store weg moeten zijn. De gevolgen hiervan zijn het grootst voor nieuwe gebruikers. Deze kunnen de app namelijk niet downloaden uit deze galerijen. Huidige gebruikers kunnen geen updates installeren voor de app. Het is niet zo dat wanneer je de app al gebruikt, dat deze van je telefoon wordt verwijderd. Gezien de hoeveelheid persoonlijke en identificeerbare data die de app opneemt zou dat misschien nog wel beter zijn ook.

(via)